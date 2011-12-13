پرداخت تسهیلات ویژه به معلولان روستایی برای خانه دار شدن

محمود محمدزاده در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر که تا شش ماه دیگر مسکن معلولانی که ثبت نام کرده‌اند تحویل داده‌می‌شود، اظهارداشت: معلولان هنوز فرصت ثبت‌نام و تقاضای مسکن مهر را از طریق ثبت‌نام به دفاتر پستی دارند.

وی افزود: به معلولان روستایی زمین و پروانه ساخت مسکن و نیز وام پرداخت می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان به هزینه هشت میلیاردی شهریه تحصیلی و نگهداری معلولان اشاره کرد و اذعان داشت: در سال نزدیک به 12 میلیارد تومان مستمری به معلولان تحت پوشش بهزیستی پرداخت می‌شود.

وی اشاره به اینکه برخی از معلولان تحت پوشش بهزیستی در روستا ساکن هستند، گفت: تسهیلات ویژه‌ای به معلولان روستایی برای خانه دار شدن پرداخت می‌شود.

محمد زاده بیان داشت: به مددجویان واجد شرایط معلول روستایی وام12 میلیون تومانی قرض‌الحسنه داده‌شود.

