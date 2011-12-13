  1. استانها
  2. البرز
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

سعادتی خبر داد:

نمونه برداری از مراکز عرضه و تولید طلا در استان البرز انجام می شود

نمونه برداری از مراکز عرضه و تولید طلا در استان البرز انجام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز گفت: نمونه برداری از مراکز عرضه و تولید طلا در این استان در راستای کنترل کیفیت انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی نمونه برداری از مراکز عرضه و تولید طلا را از جمله برنامه های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز دانست.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز بیان کرد: اگر در نمونه یرداری از طلا و عیارسنجی از آن استاندارد ملی (18 عیار) رعایت نشده باشد، طبق قانون برخورد خواهد شد.

سعادتی با اشاره به اینکه طلاها باید کد رهگیری داشته باشند، بیان کرد: شهروندان از خرید طلای بدون کد رهگیری خودداری کنند.

وی، بازدید کارشناسان از واحدهای تولیدی تحت پوشش، بازرسی از مراکز عرضه و فروش، انگ گذاری فلزات گرانبها و مواردی از این قبیل را از جمله  اقدامات اداره کل استاندارد دانست.

تولیدکنندگان قبل از دریافت پروانه باید از از کمیته نظارتی استان کد شناسایی دریافت کنند

این مسئول یادآور شد: تولیدکنندگان قبل از دریافت پروانه باید از از کمیته نظارتی استان کد شناسایی دریافت کنند و تولیدکنندگان موظف هستند تا در کالای تولید شده این کد را درج کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فعالیتهای انجام شده در اداره کل استاندارد استان البرز برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استاندارد افزود: در این راستا اقدامات مهمی باید انجام شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز یادآور شد: در این زمینه می توان به اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و برگزاری نمایشگاهها اشاره کرد.

سعادتی اضافه کرد: یکی از بهترین راههای ترویج فرهنگ استاندارد،اطلاع رسانی از طریق رسانه ها است که این خود باعث افزایش شناخت شهروندان از استاندارد بودن یک کالا می شود.

کد مطلب 1482971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها