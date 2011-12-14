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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۳

کاشی:

آخرین مرحله دوره آموزشی طرح سلمان در قزوین برگزار می شود

آخرین مرحله دوره آموزشی طرح سلمان در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین گفت: آخرین مرحله دوره آموزشی طرح سلمان در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاشی اظهارداشت: این دوره ها به صورت همزمان برای سه گروه از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.
 
وی افزود: این دوره های آموزشی با موضوعاتی شامل آشنایی با تفسیر قرآن کریم، تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور روزهای پنج شنبه هر هفته در محل سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار می شود.
 
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری تصریح کرد: با توجه به اهمیت مباحث و موضوعاتی که در دوره های یاد شده مطرح می شود شرکت و حضور مدیران در این جلسات الزامی است.
کد مطلب 1482974

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