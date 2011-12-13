همگان باید راه و نگاه خود را به قرآن مستند کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،لاله افتخاری با اشاره به برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در تربت جام اظهار داشت: طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم درگام اول برای دو میلیون دانش‌آموز، خانواده‌های آنان و کارکنان آموزش و پرورش برنامه‌ریزی شده تابه خواسته مقام معظم رهبری در خصوص تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشور لبیک گفته شود.

وی بابیان اینکه بودجه این طرح درمجلس به تصویب رسیده، افزود: دروزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته وچاپ 12 میلیون کتاب دردستورکارقرارگرفته تا این امر مقام معظم رهبری تحقق یابد.

افتخاری افزود: امسال این کارباحفظ جزء 30 کلید خورده که درمراحل بعدی افزایش می‌یابد.

وی گفت: برای ترویج فرهنگ قرآن میان جوانان ونوجوانان توصیه می‌شودکه آنها قرآن رابخوانند، بفهمند و با آن انس بگیرند تا براین اساس زمینه عمل به قرآن نیز فراهم شود.

افتخاری اظهارکرد: همانطورکه درروایات آمده هرفردخواننده قرآن، باید تصورکند که قرآن تنها بر او نازل شده،خود را مخاطب قرآن بداند ودقت و توجه خاصی نسبت به آن داشته باشد تا بتواند پیام‌های قرآن را دریافت کند.

سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم از امروز سه شنبه به مدت سه روز به میزبانی شهرستان تربت جام و در مصلی الغدیر این شهرستان آغاز شد.