فعالیتهای قرآنی به وسیله هنر و رسانه تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری در تربت جام اظهارداشت: برای اشاعه فرهنگ قرآنی باید فعالیتهای تبلیغی و ترویجی را به کار گرفت و برگزاری مسابقات قرآنی یکی ازجدیترین اهداف جذب اقشاربه خصوص نوجوانان وجوانان است.
جعفری افزود: خوشبختانه میزان مشارکت جوانان ونوجوانان درمقایسه باسال گذشته در فعالیتهای قرآنی بیشترشده است.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: برقراری تشکیل منشورهای قرآنی برای رشد و پیشرفت مفاهیم قرآنی کافی نبوده بلکه درسطح جامعه آیات قرآن باید به باورهای مردم نزدیک شود.
جعفری همچنین به برگزاری نمایشگاههاو نزدیک کردن هنرو رسانه به جذب افراد به فعالیت قرآنی درسطوح سنی مختلف اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه قرآن درسطح استان و کشور توجه مردم را به سمت مفاهیم قرآنی بیشترمیکند.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: 40 قاری بین المللی درسطح استان خراسان رضوی وجود دارد که این نشان ازمشارکت اقشارمختلف به سمت فعالیتهای قرآنی است.
سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم از امروز سه شنبه به مدت سه روز به میزبانی شهرستان تربت جام و در مصلی الغدیر این شهرستان آغازشد.
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