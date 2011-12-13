به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در یک اقدام ضربتی، پنج واحد صنفی عرضه مواد غذایی واقع در شهر بهارستان را به دلیل بیتوجهی به تذکرات مرکز بهداشت و انطباق واحد صنفی خود با موازین بهداشتی، به طور همزمان پلمپ و پارچه نوشتههایی ویژه اطلاعرسانی به شهروندان بر سر در این واحدهای صنفی نصب شد.
مدیر مرکز بهداشت شماره دو افزود: این پنج واحد که شامل یک قنادی، میوه فروشی، دو فروشگاه مواد غذایی و یک کارخانه یخسازی است که به دلیل اصرار بر تخلفات بهداشتی تا اطلاع ثانوی پلمپ شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به همکاری اکثریت متصدیان واحدهای صنفی نسبت به تذکرات و رفع نواقص بهداشتی گفت: مرکز بهداشت در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی خود و به دلیل حفظ سلامت شهروندان ضمن بازدیدهای روزانه از واحدهای صنفی، نواقص و مشکلات بهداشتی آنها را به متصدیان تذکر میدهد تا در فرصت قانونی رفع نقص کنند، در صورتی که به این تذکرات بیتوجهی شود، براساس قوانین و مقررات این واحدها پلمپ شده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل میآید.
ارائه خدمات پیشبیمارستانی به بیش از دو هزار مصدوم اصفهانی
تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس استان اصفهان دریک هفته گذشته با حضور بر بالین دو هزار و 99 بیمار و مصدوم به آنها خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.
کارشناسان اورژانس 115مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان طی یک هفته گذشته با حضور بر بالین 438 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدماترسانی کرده و در 1هزار و 450 مورد دیگر حادثهدیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانسهای 115 به بیمارستان منتقل کردند.
در این مدت 238 بیمار با ناراحتیهای قلبی ، 84 تن با بیماریهای تنفسی، 87 بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهرهمند شدند.
کارشناسان اورژانس از دو هزار و 99 ماموریت انجام شده خود در 572 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 40 تصادف جادهای و 532 سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثهدیدگان خدماترسانی کردند.
عضو هیئت علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق شد با تالیف کتاب شیوه زندگی سالم، در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب لوح سپاس و جایزه ویژه را به خود اختصاص دهد.
خانم نظری و پروانه خراسانی که از هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد است، نویسندگان این کتاب معرفی شدند.
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