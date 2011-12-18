به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات استان تهران در حالی امتیاز واگذاری شماره تلفن های ثابت رند طلایی و نقره ای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش می رساند که این شرکت اوایل مهرماه نیز اعلام کرده بود که امتیاز شماره تلفن های ثابت رند خود را در سه نوع طلایی، نقره ای و سفارشی از طریق مزایده عمومی واگذار می کند.

بر این اساس شرایط مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن های ثابت رند (طلایی، نقره ای و سفارشی) که در مهرماه امسال از سوی مخابرات تهران اعلام شد در سه گروه و براساس آیین نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران بود که قرار بود با اعلام از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در سه نشریه کثیرالانتشار برگزار شود.

آن زمان آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده اول آبان ماه اعلام شد و براین اساس در فاز نخست امتیاز واگذاری 70 هزار شماره رند تلفن ثابت در سه سطح نقره ای، سفارشی و طلایی و در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت قرار بود ارائه شود.

شرکت مخابرات تهران در مورد انجام و یا عدم انجام این مزایده تاکنون اطلاع رسانی نکرده است اما این بار اعلام کرد که 32 هزار شماره رند خود را در دو سطح طلایی و نقره ای از طریق مزایده واگذار می کند.

طلایی‌ها و نقره ای‌ها در صف فروش قرار می‌گیرند

محمدرضا بیدخام دبیر کمیته واگذاری امتیاز شماره‌های رند تلفن ثابت از برگزاری مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن‌های ثابت رند (طلایی و نقره ای) و براساس آیین نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران خبر داد و تاکید کرد که اعلام این مزایده از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در چهار نشریه کثیرالانتشار برگزار می شود.

وی آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده برای داوطلبان را 27 آذرماه جاری عنوان کرد و افزود: امتیاز شماره تلفن های شرکت داده شده در این مزایده در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت خواهد بود و متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR مراجعه کنند.

سفارشی ها بدون مزایده فروخته می شوند



به گزارش مهر، شرکت مخابرات برای فروش شماره های رند و مرتب تلفن ثابت این شماره ها را در 4 دسته سفارشی، نقره ای، طلایی و الماس دسته بندی کرده است. شماره های سفارشی مخابرات مربوط به شماره هایی است که مشترک براساس نیازش تعریف می کند و خودش ارقام آن را انتخاب می کند این شماره ها 350 هزار تومان قیمت دارد و بیشتر مربوط به خریدارانی می شود که قصد دارند شماره تلفن ثابت خود را با شماره های دیگر خود و یا با پلاک ماشین و تاریخ تولدشان هماهنگ کنند.



اما شماره های نقره ای تلفن ثابت که گفته می شود بیشتر برای نیاز تجاری و خدماتی مشترکان درنظر گرفته شده مربوط به شماره هایی است که از تکرار دو یا سه رقم در کنار هم تشکیل شده و دارای ترتیبهایی گروهی همچون xyz xyz xy و xxx yyy zz و xxxx yyyy و xy xy xy xy بوده و 750 هزار تومان قیمت دارد.



شرکت مخابرات استان تهران در هر یک از مراکز مخابراتی خود نسبت به فروش شماره های رند و مرتب از نوع سفارشی بدون مزایده و از طریق حراج اقدام می کند که این خطوط بستگی به ترتیب و شماره آن از 350 هزار تومان تا 750 هزار تومان قیمت دارد.

شماره های طلایی و الماس تلفن ثابت با قیمتهای میلیونی



به گزارش مهر، شرکت مخابرات پیش از این اعلام کرده بود که در دسته بندی شماره های رند و مرتب خود شماره های طلایی و الماسی هم دارد که تعداد آنها معدود است و ممکن است آنها را در مزایده و با قیمتهای میلیونی بفروش برساند که در این باره مسئولان مخابرات تهران از وجود 8 شماره الماس و 20 شماره طلایی خبر داده بودند که به طور قطع قیمت پایه بیش از دو میلیون تومانی خواهند داشت.



این در حالی است که از سال 85 تا پایان سال 87 مخابرات حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.



شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول است که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفت و در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 نیز به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شد.

هم اکنون فروش شماره های رند موبایل از سوی مخابرات متوقف اعلام شده اما مسئولان مخابرات حراج شماره های رند تلفن ثابت را آغاز کرده و نیز قصد دارند شماره های رند موبایل را نیز به جای مزایده به حراج بگذارند.