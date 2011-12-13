همایش بزرگ دانشجویان نخبه در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش عصر سه شنبه در این همایش گفت: جامعه دانش بنیان برآیند تدابیر و برنامه ریزی و اهتمام مدیران فهیم و نخبگان مسئولیت شناس و دانشجویان آینده نگر است.

وی اظهار داشت: حضور و گردش نخبگان در دستگاهها مترصد ایجاد و گسترش گفتمان نخبگانی است که امکان تحقق و پیشبرد دو راهبرد پیشرفت و عدالت را در دهه چهارم انثلاب اسلامی فراهم می کند.

یازرلو بیان داشت: دانشجویان امروز گردانندگان و تصمیم گیران فردای ایران اسلامی هستند و باید هوشمندانه عمل کنند.

رئیس دانشگاه آزادعلی آبادکتول نیز گفت: دانشجویان وجدان بیدار جامعه هستند و بالندگی کشور در دست این فرهیختگان آینده ساز است.

علیرضا ایرانبخش افزود: پنج سال قبل در این واحد دانشگاهی حتی یک مقاله نداشتیم و امروز با همت نخبگان مقام اول ارائه مقالات ISI را در منطقه 10 داریم.