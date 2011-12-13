ارائه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به مددجویان کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاج صفرعلی افزود: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی دریافت می کنند.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد استان البرز اظهار داشت: بر اساس توافق بین اداره کل کمیته امداد البرز و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مددجویان تحت پوشش روستایی از تسهیلات بهسازی و نوسازی روستایی بهره مند می شوند.

وی عنوان کرد: در قالب این طرح کلیه مددجویان دارای مسکن فرسوده در مناطق روستایی می توانند با مراجعه به کمیته امداد محل سکونت خود از تسهیلات مربوط به بهسازی و نوسازی استفاده کنند.

این مسئول بیان کرد: همچنین کلیه مددجویان دارای مسکن فرسوده در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر می توانند با مراجعه به کمیته امداد محل سکونت خود از تسهیلات مربوط به بهسازی و نوسازی بهره مند شوند.

حاج صفرعلی یادآور شد: هدف از اجرای این طرح، تشویق روستاییان به حضور در روستاها و حفظ آبادانی آن است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد استان البرز افزود: در اجرای طرح مقاوم سازی خانه های روستایی پیش بینی می شود تعداد زیادی از روستاییان از این طرح استقبال کنند.