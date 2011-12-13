94 مقاله از دانشگاه آزاد علی آباد در ISI چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابرانبخش عصر سه شنبه در همایش پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد علی آباد افزود: دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در سطح منطقه 10 با عزمی راسخ در عرصه تولید و فناوری ادامه دارد و این امر همت دانشجویان و اساتید را می طلبد.

وی اظهار داشت: پژوهش به عنوان پایه و اساس توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور عنوان کرد: تجاری سازی فعالیتهای پژوهشی در منطقه با جدیت تمام اجرا می شود.

دانشگاه آزاد علی آباد کتول هشت هزار و 500 دانشجو دارد.

