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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۲

ایرانبخش خبر داد:

94 مقاله از دانشگاه آزاد علی آباد در ISI چاپ شد

94 مقاله از دانشگاه آزاد علی آباد در ISI چاپ شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور گفت: 94 عنوان مقاله از دانشگاه آزاد علی آباد کتول در ISI چاپ شد که رتبه اول را در این منطقه به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابرانبخش عصر سه شنبه در همایش پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد علی آباد افزود: دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در سطح منطقه 10 با عزمی راسخ در عرصه تولید و فناوری ادامه دارد و این امر همت دانشجویان و اساتید را می طلبد.

وی اظهار داشت: پژوهش به عنوان پایه و اساس توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور عنوان کرد: تجاری سازی فعالیتهای پژوهشی در منطقه با جدیت تمام اجرا می شود.

دانشگاه آزاد علی آباد کتول هشت هزار و 500 دانشجو دارد.
 

کد مطلب 1483003

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