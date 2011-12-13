موتورسواران اصفهانی کلاه ایمنی رایگان هدیه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غلامی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز و اجرا شد، اظهار داشت: همراهی مردم با پلیس در این مدت کوتاه منجر به کاهش سوانح و تلفات انسانی شد.

وی با اشاره به سیستم پیامکی ارسال تخلفات رانندگی افزود: این قانون از اول دی ماه اجرا و اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان تصریح کرد: بنا بر ماده هفت قانون به 20 تخلف نمره منفی تعلق می‌گیرد که کسب 30 نمره منفی برای بار نخست، ضبط گواهینامه به مدت سه ماه و کسب 25 نمره منفی برای بار دوم ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و کسب 20 نمره منفی برای بار سوم ابطال گواهینامه، یک سال محرومیت از رانندگی و جریمه را در پی دارد.

وی همچنین به کاهش تصادفات فوتی با موتورسیکلت در بزرگ‌راه‌های اصفهان اشاره کرد و افزود: در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصادفات کاهش داشته به نحوی که شاهد کاهش 86 نفر کشته در تصادفات با موتور سیکلت بوده‌ایم.

غلامی بیان داشت: همچنین در این مدت شش ماه گذشته افزایش 40 درصدی استفاده از کلاه ایمنی را نیز داشته‌ایم.

وی از توزیع کلاه ایمنی به صورت رایگان به موتورسواران فاقد کلاه ایمنی در اصفهان خبر داد و گفت: این طرح در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از کلاه ایمنی در اصفهان با بهره‌گیری از بیش از 30 نفر نیروی انسانی در نقاط مختلف انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با تاکید به اینکه پلیس با اجرای این قانون به دنبال اصلاح و بهبود است، افزود: بیشترین هدف پلیس فقط برخورد با متخلفان حادثه‌ساز است.

وی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید از 10 اردیبهشت تاکنون در این هشت ماه 86 نفر کاهش کشته در برون‌شهر و درون‌شهر در اصفهان داشته‌ایم.

غلامی با بیان اینکه ماده 21 قانون به امضای هیئت وزیران رسیده و 171 مورد تخلف به تصویب رسید، گفت: بالاترین اعمال قانون که برای رانندگان حادثه‌ساز جریمه 200 هزار تومانی و کمترین جریمه سه هزار تومان برای عابران پیاده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید راهور رانندگانی که دارای تخلفات حادثه‌سازی چون عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ و سرعت و سبقت غیر‌مجاز علاوه بر جریمه 100 تا 200 هزار تومانی خودروی آنان نیز به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با اشاره به تمدید بخشودگی جرائم رانندگی سال‌های گذشته افزود: به دلیل حجم زیاد مراجعات به پلیس+10 از پنجشنبه هفته گذشته تا 24 آذر ماه بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تمدید شد.

وی با تاکید به اینکه توصیه‌ می‌شود رانندگان میزان جرائم خود را از طریق بانک ملی پرداخت کنند، افزود: رانندگان می‌توانند از طریق پیامک به شماره 30005151 شماره لاتین عمودی 17 رقمی را وارد و یا از طریق عابر بانک ملی و تلفن بانک ملی به شماره 09622 پرداخت کنند.

غلامی تصریح کرد: مدت پرداخت جرائم اکنون به صورت دو ماه قابل پرداخت است و در قانون جدید دفاتر پلیس+ 10 می‌توانند شکایت رانندگان را ظرف 24 ساعت بررسی و به اعتراض رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: رانندگان همچنین می‌توانند شکایت خود را در صورت عدم رسیدگی به مراکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ارجاع دهند تا از سوی قاضی و کارشناس مربوطه رسیدگی شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان در ادامه صحبت‌های خود به آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: با توجه به رسیدن حالت اضطرار هوای اصفهان اجرای طرح زوج و فرد تشدید و متخلفان 13 هزار تا 20 هزار تومان جریمه‌ شوند که از اول دی ماه معاینه فنی خودرو نیز جدی گرفته‌ شود.