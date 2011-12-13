رسوایی دشمن اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد

حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصرف هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط پاسداران اندیشمند و متعهد کشورمان، برگ زرین دیگری بر اقتدار علمی و سیاسی کشور افزوده شد.

وی بیان داشت: با این اقدام همچنین آیه شریف "ان تنصروا الله ینصرکم" به صورت عینی مصداق یافت.

پورقیومی یادآور شد: این پیروزی بزرگ ثمره خون شهدا و تفکر استکبارستیزی برگرفته از آرمانهای انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) و نیز در سایه هدایت های ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای صورت گرفت.

وی ادامه داد: به صورت قطع و یقین، ایران اسلامی مقتدر امروز، الگوی بسیار ارزشمند و عملی برای تمام کشورهای جهان به ویژه مسلمین است.