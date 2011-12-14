استان مرکزی نیازمند موزه بزرگ صنایع دستی و میراث فرهنگی است

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت موزه بزرگ اراک در سال گذشته به تصویب رسید اما عملیات اجرایی این موزه بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبارات مورد نیاز هنوز آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه، طرح مطالعاتی این موزه تهیه شده و زمین مورد نیاز نیز اختصاص یافته است، گفت: در دور چهارم سفر استانی هیات دولت به استان مرکزی این موضوع پیگیری خواهد شد و امیدواریم موفق به تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه شویم.

رضوانی با اشاره به اینکه در این موزه آثاری مربوط به استان مرکزی به نمایش گذاشته می‌شود، افزود: کتابت، اسناد و نسخ خطی، صنایع‌دستی، فرش، تاریخ طبیعی، مردم‌شناسی، پوشاک و باستان‌شناسی از بخش‌های تعریف شده برای این موزه است.

رضوانی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی دارای اسناد و مدارک اداری و تاریخی متعدد است با اتمام کار ساخت موزه اراک بخشی از آن برای نگهداری و نمایش این اسناد اختصاص می‌یابد.

رضوانی ادامه داد: این موزه با زیربنای ۵ هزار متر مربع در مرکز شهر اراک و در ۳ طبقه ساخته می‌شود که یک طبقه به انبار و گنجینه‌های موزه اختصاص دارد و در ۲ طبقه دیگر تالارهای نمایش موزه راه‌اندازی می‌شوند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: فاز اول اجرای این موزه 8 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.