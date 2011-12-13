اشتغال خانگی برای 4400 مددجوی کمیته امداد گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی افزود: از مجموع این تعداد تا پایان آبان ماه برای دو هزار و 100 نفر پرونده مشاغل خانگی تشکیل شده است.

وی بیان داشت: این نهاد برای 728 نفر از آنان مجوز فعالیت اشتغال در این بخش صادر کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گلستان اضافه کرد: مددجویان کمیته امداد امام (ره) می توانند از بین87 رشته یک حرفه را انتخاب و مشغول به کار شوند.

عینعلی همچنین با اشاره به اعطای وام کارانگیزی نیز به دو هزار و 630 مددجوی سالخورده، اذعان داشت: تاکنون به 50 نفر از این افراد وام قرض الحسنه کار انگیزی به مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت شده است.



وی گفت: با این طرح و ارتقای روحیه و شاخص امید به زندگی مددجویانی که با مشکلات روحی- جسمی مواجه هستند در منزل خود به کار و فعالیت می پردازند.



52 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت امداد گلستان هستند.