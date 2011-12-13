شهرداری منطقه چهار اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر سه شنبه در مراسم گشایش ساختمان شهرداری منطقه چهار اردبیل اظهار داشت: با توجه به نیازها ایجاد شهرداری منطقه چهار را ضروری بود.

صدیف بدری اضافه کرد: تجزیه مناطق و افزایش آن به چهار منطقه متناسب با استاندادهای افزایش جمعیت و وسعت شهری صورت گرفته و این توسعه مقدمه ای بر آبادانی، گسترش فضاهای مدرن شهری و محرومیت زدایی بصری است.

وی با اشاره به گسترش مجموعه های شهرداری برای تسریع و تسهیل در راه اندازی کار مردم افزود: شهروندان صاحبان اصلی شهر بوده و فلسفه وجودی شهرداری ارائه خدمات به شهروندان در نقاط مختلف شهر است بنابراین برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان منطقه چهار شهرداری اردبیل ایجاد شد.

شهردار اردبیل با اشاره به وظایف خطیر شهرداری در قبال شهروندان یادآور شد: حوزه خدمات رسانی مناطق تغییر و مناطق شهرداری از سه به چهار منطقه افزایش پیدا کرده اما نباید مردم از این تغییرات و تجزیه دچار دردسر شده و خللی در ارایه خدمات به مردم به وجود آید.

وی شهر را همچون موجودی زنده عنوان کرد و ابراز داشت: شهرداری اردبیل برنامه های مفیدی برای مسائل فرهنگی، خدماتی و عمرانی دارد و برای جامه عمل پوشاندن به آن اهداف از جامعه شناسان، سرمایه گذاران و آحاد مردم اردبیل کمک خواهد گرفت.

