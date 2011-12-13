روزانه چهار تانکر آب به روستای عباس آباد آبرسانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب قزلسفلو افزود: با توجه به اینکه تاکنون تاسیسات آبرسانی این روستا که تحت پوشش مدیریت آب و فاضلاب شهرستان قرارنگرفته و به دلیل مشکلات پیش آمده اقدام به آبرسانی توسط تانکر سیار کرده است.

به گفته وی، تعویض پمپ شناور چاه روستای عباس آباد بالغ بر 50 میلیون ریال برای مدیریت آبفار مینودشت هزینه دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب مینودشت در خصوص مشکل آب روستای قلی تپه مینودشت یادآور شد: آب چاه این روستا نیز به دلیل قدمت بالا و عدم لایروبی در هنگام بارندگی گل آلود است که این مشکل با راه اندازی یک مخزن هزار لیتری تا پایان سال جاری رفع خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: روستای عباس آباد جمعیتی بالغ بر 600هزار نفر داشته و دارای 120 خانوار و روستای قلی تپه با جمعیتی حدود یک هزارو 600نفر دارای 382 خانوار است.