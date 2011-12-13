پلیس به دنبال بهبود و اصلاح رفتار ترافیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی عصر سه شنبه در جلسه مشترک شوراهای شهر و روستا، بخشداری‌ ها و دهیاری‌ های استان یزد اظهار داشت: پلیس تمام تلاش خود را برای خدمتگزاری به مردم به کار گرفته و مهم ‌ترین اهداف خود که همان بهبود و اصلاح رفتار ترافیکی است، به کار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید جرائم اظهار داشت: هدف از ابلاغ و اجرای این آیین‌نامه تنها اخذ جریمه بیشتر از رانندگان نیست بلکه تلاش می‌کنیم با ابلاغ قوانین جدید، به اصلاح امور ترافیکی کمک کنیم و فرهنگ رانندگی را در بین مردم ترویج دهیم.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با اعلام و ابلاغ قانون جدید، رسیدگی به تخلفات و ثبت تخلفات در سیستم پلیس به همراه اعمال نمره منفی، ضبط گواهینامه و توقف خودرو به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

وی یادآور شد: در این مرحله از اجرای قانون جدید جرائم، سقف جریمه تا 200 هزار تومان افزایش یافته است.

حسینی بیان کرد: با اجرای مرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت ‌ماه سال جاری و همراهی مردم با پلیس، در این مدت کوتاه تلفات انسانی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.