سرشماری پاییزه وحوش در استان قزوین آغاز شد

22 آذر با سرشماری در منطقه الموت به وسیله ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست و نظارت کارشناسان محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقافرهادی در این باره گفت: سرشماری پاییزه وحوش در استان از امروز سه شنبه

وی بیان کرد: این طرح به منظور برآورد جمعیت حیات وحش استان اعم از پرندگان و پستانداران، اطلاع از جابجایی وعلل آن، میزان زاد و ولد، مرگ و میر، بررسی نقاط تهدید و نقاط قوت مناطق مستعد برای ارتقاع سطح حفاظتی و شناسایی زیستگاههای مناسب برای احیای جمعیت گونه های متنوع وحوش اجرا می شود.

آقافرهادی اظهارداشت: استان قزوین به خاطر تنوع اقلیمی زیستگاه پستاندارانی چون گوسفند وحشی، کل و بز، آهو، پلنگ، گراز، خرس، روباه، گرگ و خرگوش و پرندگانی مانند عقاب طلایی، دال، هما، تیهو، کبک دری، کبک چیل، سارگپه، انواع چرخ ریسک ها و غیره است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یادآورشد: سرشماری وحوش در استان دو بار در سال و به صورت تابستانه و پاییزه(یا زمستانه) انجام می گیرد که مرحله دوم آن از منطقه الموت آغاز شده و در چند روز آینده سایر مناطق استان نیز سرشماری خواهد شد.

