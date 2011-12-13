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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

تیم لوبون آمل گام نخست بسکتبال جانبازان کشور را محکم برداشت

تیم لوبون آمل گام نخست بسکتبال جانبازان کشور را محکم برداشت

آمل - خبرگزاری مهر: تیم لوبون آمل میزبان مرحله سوم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه های کشور، با پیروزی برابر میهمان خود گام نخست در این مسابقات را محکم برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مرحله سوم این مسابقات که با حضور چهار تیم و از گروه یک دو روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل درحال برگزاری است، لوبون آمل با نتیجه نزدیک 57 بر 52 تیم ایثار اردبیل را شکست داد.

در دیگر دیدار روز سه شنبه، آسایشگاه فیاض بخش تهران با نتیجه 67 بر48 از سد فیروز قزوین گذشت. از دقایقی قبل ایثار اردبیل با فیروز قزوین و آسایشگاه فیاض بخش تهران با لوبون آمل دیدار خواهند کرد.

در مرحله سوم این مسابقات، تیمهای لوبون آمل، فیروز قزوین، آسایشگاه فیاض بخش تهران و ایثار اردبیل، دو روز دوره ای با هم رقابت می کنند.

در بازیهای روز چهارشنبه، تیم  فیروز قزوین با آسایشگاه فیاض بخش تهران و لوبون آمل با فیروز قزوین با هم رقابت خواهند کرد.

مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچرجانبازان و معلولان باشگاههای کشور، در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود که در پایان مرحله گروهی این مسابقات، دو تیم برترهر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.

دو تیم برترمرحله نیمه نهایی به مسابقات فصل آینده لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.

کد مطلب 1483049

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