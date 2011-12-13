محموله بزرگ مشروبات الکلی در آبیک کشف شد

سروان علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان آبیک، یک محموله بزرگ

مشروبات الکلی که به طرز ماهرانه ای در بین بار میوه یک دستگاه کامیون خاور جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی افزود: این کامیون از شهر ارومیه به مقصد تهران در حرکت بود که عصر سه شنبه در آزاد راه قزوین به کرج، حوالی شهر آبیک توسط ماموران پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس پلیس پیشگیری شهرستان آبیک تصریح کرد: در این کامیون چهار هزار و 265 قوطی انواع مشروبات الکلی جاسازی شده بود که با هوشیاری ماموران کشف و ضبط شد.

وی ارزش این محموله را بیش از یک میلیارد ریال اعلام کرد.

سروان صفری یادآورشد: با دستگیری رانده کامیون تحقیقات بیشتر از متهم آغاز شده است.