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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

صفری به مهر خبرداد:

محموله بزرگ مشروبات الکلی در آبیک کشف شد

محموله بزرگ مشروبات الکلی در آبیک کشف شد

آبیک - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری شهرستان آبیک گفت: یک محموله بزرگ مشروبات الکلی به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان آبیک کشف و ضبط شد.

سروان علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان آبیک، یک محموله بزرگ
مشروبات الکلی که به طرز ماهرانه ای در بین بار میوه یک دستگاه کامیون خاور جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
 
وی افزود: این کامیون از شهر ارومیه به مقصد تهران در حرکت بود که عصر سه شنبه در آزاد راه قزوین به کرج، حوالی شهر آبیک توسط ماموران پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.
 
رئیس پلیس پیشگیری شهرستان آبیک تصریح کرد: در این کامیون چهار هزار و 265 قوطی انواع مشروبات الکلی جاسازی شده بود که با هوشیاری ماموران کشف و ضبط شد.
 
وی ارزش این محموله را بیش از یک میلیارد ریال اعلام کرد.
 
سروان صفری یادآورشد: با دستگیری رانده کامیون تحقیقات بیشتر از متهم آغاز شده است.
کد مطلب 1483050

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