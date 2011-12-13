علی رعدی سرمربی فوتسال راه ساری شد

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با بهره مندی از تجربه بالای این فرد شناخته شده فوتسال که سابقه حضور در تیم راه ساری را دارد، جایگاه خود در جدول رده بندی لیگ برتر را بهبود بخشیم.

وی بیان داشت: به رغم مشکلات مالی فراوان، توانمندی بازیکنان تیم راه ساری بسیار زیاد بوده که باید تلاش کنیم از این توانمندی برای ارتقای کیفیت فنی و کسب امتیازات لازم استفاده کنیم.

مدیرعامل باشگاه راه ساری خواستار حمایت بیشتر از تنها نماینده مازندران در لیگ برتر فوتسال کشور شد و گفت: تاکنون وعده های فراوان مسئولان برای حل مشکلات مالی تیم به نتیجه نرسیده و تیم راه ساری در بدترین روزهای دوران فعالیت خود به سر می برد.

به گزارش مهر، رعدی از مدرسان فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا و مربی اسبق تیم ملی فوتسال ایران بوده که سابقه هدایت تیم ملی فوتسال میانمار را در کارنامه ورزشی خود دارد.

تیم فوتسال راه ساری، در پایان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال کشور با 10 امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم روز جمعه در تبریز میهمان دبیری این شهر است.