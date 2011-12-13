247 مصوبه سفرهای هیئت دولت در دست اقدام و پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی حیدری افزود: از مجموع 188مصوبه دور اول با اعتبار 96 میلیارد تومان، 96 درصد آن تحقق یافته است.

وی تعداد مصوبات دور دوم سفر را 183مورد و اعتبار آنها را 767 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 103مورد اقدام شده و 80 مورد در دست اقدام و پیگیری است.

حیدری بیان کرد: مصوبات دور سوم سفر به استان 171مورد با اعتبار یک هزار و 394میلیارد تومان است که تاکنون 11مورد اقدام شده و 160مورد در دست اقدام و پیگیری است.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: تاکنون 428 میلیارد تومان بودجه استانی و اعتبار از مرکز برای پروژه‌های مصوب و تعهدات سه دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان پرداخت شده است.

حیدری تاکید کرد: همه مصوبات سه دوره باید عملیاتی و اجرایی شوند و چنانچه پروژه و یا طرحی در بخشی به هر دلیل ممکن قابل اجرا نباشد، جایگزین آن پروژه دیگری در همان فصل و بخش تعریف خواهد شد.

وی یادآور شد: در سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان، مشکلات مصوباتی که از سه دوره قبل اجرایی نشده است، رفع خواهد شد.

رئیس جمهور و هیئت دولت در چهارمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد فردا چهارشنبه وارد یاسوج می شوند.