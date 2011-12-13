پایگاه ورزش قهرمانی خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قدیری شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان پاورلیفتینگ استان اظهارداشت: راه اندازی پایگاه قهرمانی ویژه قهرمانان استان از برنامه های محوری ورزش استان است.

وی بیان کرد: با راه اندازی این پایگاه قهرمانی، بخش اعظمی از مشکلات و کمبودهای نمایندگان استان برای حضور در عرصه های کشوری و خارج از کشور برطرف خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه محدودیت های مالی در اداره وجود دارد، ادامه داد: اما در دو بخش به کارگیری مربیان تراز اول و نیز اعزام های خارجی هیچگونه محدودیت مالی برای هیئت های ورزشی تعیین نکرده ایم.

قدیری افزود: قهرمانان باید قدر خود را بدانند و به جای پرداختن به مسایل حاشیه ای تنها به کسب افتخار برای کشور باشند.

وی یکی از آفتهای ورزش استان را وجود حاشیه های پررنگ تر از متن و خود زنی از سوی اهالی ورزش عنوان کرد و تصریح کرد: این امور با روح جوانمردی و فتوت که لازمه یک قهرمان است در تعارض است.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی نیز گفت: در این استان استعدادهای خوبی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر هستند.

محمد امین محمدپرست اعزام ورزشکاران به مسابقات و کمبود منابع مالی در این زمینه را از مهمترین مشکلات این هیئت عنوان کرد و بیان داشت: مسئولان استان باید در این زمینه توجه بیشتری به ورزشکاران استان داشته باشند.

مسابقات پاور لیفتینگ قهرمانی آسیا(ژاپن) در تاریخ 11 تا 19 آذر ماه جاری در شهر کوپه ژاپن برگزار شد و دو نفر از ورزشکاران خراسان جنوبی توانستند مدال طلا و برنز این مسابقات را کسب کنند.

در این مسابقات محمد رضا دستجردی موفق به کسب مدال برنز پاورلیفتیگ در رده پیشکسوتان و محسن مجیدی فر موفق به کسب مدال طلای پرس سینه و برنز پاورلیفتیگ در رده جوانان شدند.