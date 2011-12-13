سمینار مسئولان کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئیس و مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: در این سمینار که در مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت شیراز برگزار می شود، مسئولان دفتر کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جدیدترین مباحث کارآفرینی آشنا می شوند.

فرشاد فتاحی افزود: مطالب سمینار در دو مبحث نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کارآفرینی و نسل چهارم کارآفرینی ارائه می شود.

وی اظهار داشت: این سمینار با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان هر دستگاه اجرایی برای پیشبرد اهداف سازمان و در نهایت کسب درآمد باید با دنیای کارآفرینی آشنا شوند، برگزار می شود.

فتاحی بیان کرد: چگونگی تبدیل خلاقیتها به ایده سازی نوآور و کاربردی، تجزیه و تحلیل فرصتهای شناخته شده در بازار، ساماندهی منابع و طراحی یک برنامه عملیاتی از محورهای آموزشی در کارآفرینی است که فعالان در این عرصه باید با آنها آشنا باشند.

مشاور رئیس و مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: آنچه مسلم است اینکه نرخ رشد کارآفرینان در کشور پایین است که غیر علمی بودن فرآیند و مدیریت کارآفرینی، عدم وجود مراکز پشتیبانی و مفقود بودن حلقه ارتباطی بین مشاوران آگاه و مجرب با کارآفرینان از جمله عوامل این موضوع هستند.

فتاحی افزود: عدم آگاهی کارآفرینان از اهمیت فاکتورهای تاثیرگذار مانند آنالیز بازار، طرح تجاری و سرمایه گذاری مخاطره آمیز موجب پایین بودن نرخ رشد کارآفرینی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در این سمینار عملکرد دفاتر کارآفرینی در سال 90 مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: در زمینه اشتغال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز از برنامه تنظیم شده استانداری جلوتر است به طوریکه تا 20 آذرماه تعداد اشتغال ایجاد شده که به ثبت سامانه رسیده سه هزار و 890 نفر است.