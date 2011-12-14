به گزارش خبرگزاری مهر، جلال سیاح عصر سه شنبه در جلسه اعضای ستادی ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد، انتخابات با استفاده از تجربیات قبلی به شکل هر چه بهتر و با کیفیت ‌تر برگزار ‌شود.

وی گفت: انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی از حساسیت بالایی برخوردار است لذا همه باید در این زمینه مشارکت نمایند.

وی افزود: نگاه دنیا به شرکت مردم ایران در این انتخابات سرنوشت‌ ساز است و باید همگان برای حضوری آگاهانه و پر شور در این دوره از انتخابات نهایت تلاش خود را داشته باشند.

معاون امنیتی ـ انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی برای کمرنگ جلوه دادن این انتخابات تلاش می‌کنند، بیان داشت: مردم آگاه و همیشه در صحنه ایران هیچگاه فریب فتنه‌ های دشمنان را نخواهند خورد و فعالانه در این انتخابات نیز شرکت کرده و نمایندگان اصلح خود را انتخاب خواهند کرد.

وی از مسئولان و دست ‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز خواست به وظیفه خطیر خود به خوبی عمل کرده و برای مشارکت فعالانه مردم در این انتخابات تلاش نمایند.

جانشین ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات مجلس نهم در این استان وجود دارد.

رضا محمودی افزود: برای برگزاری مطلوب تر انتخابات، تعامل و همکاری همه دستگاه‌ های اجرایی امری مهم و ضروری است که در این زمینه باید مدیران نهایت همکاری را با ستاد انتخابات داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ ای، تمامی امکانات مورد نیاز پیش ‌بینی و تمهیدات لازم برای رفع نیازها سنجیده شده است.

وی گفت: برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود هزار و 400 شعبه اخذ رای در سیستان ‌و‌ بلوچستان پیش بینی شده است.