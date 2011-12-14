جشن پنجاه سالگی سازمان خبرگزاریهای آسیا ــ اقیانوسیه در تایلند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، این مراسم به میزبانی خبرگزاری "تی ان ای" تایلند با حضور مدیران عالی رتبه خبرگزاری های عضو اوآنا و تنی چند از مقامات عالی رتبه کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه و نمایندگان یونسکو برگزار خواهد شد.

سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه به ابتکار یونسکو با هدف تضمین تبادل آزاد و مستقیم اطلاعات و اخبار میان آژانس های خبری منطقه‌ای در سال 1961 بنیان نهاده شد.

43 خبرگزاری از33 کشور منطقه آسیا واقیانوسیه تاکنون به عضویت اوآنا درآمدند ومحدودیتی برای عضویت چند خبرگزاری از یک کشور به این سازمان وجود ندارد، به شرط اینکه نخستین خبرگزاری عضو با پیوستن دیگر خبرگزاری‌ها به آن موافقت کند.

ایرنا اولین عضو ایرانی سازمان اوآنا است و بعد از آن خبرگزاری مهر، و سپس خبرگزاری فارس از اعضای این سازمان خبری اند.

کشورهای عضو سازمان اوآنا که بیش از نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند، 56 درصد تولید ناخالص جهان ، حدود 50 درصد تجارت جهانی ، بیش از 60 درصد قلمرو آبی و نزدیک به 30 درصد حجم ترابری هوایی دنیا را در اختیار خود دارند.

مجمع عمومی اوآنا هر سه سال یکبار و نشست‌های فنی ـ اجرایی آن سالیانه برگزار می‌شود. کمیته اجرایی 11 عضو دارد که پنج عضو در هیئت رئیسه آن هستند و شش عضو دیگر عادی هستند. کمیته فنی هم 14 عضو دارد که 11 عضو آن را کمیته اجرایی و سه عضو دیگر را مجمع عمومی انتخاب می‌کند.