اقتصاد دانش بنیان راهگشای مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مروتی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید چمران اظهار کرد: اینجایی که ما ایرانیان ایستاده ایم، شایسته ما و در شأن ما نیست، ایران و ایرانی شایسته بهترینها هستند و باید بتوانند و البته یقینا می توانند زندگی به مراتب بهتری از لحاظ اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.

وی افزود: همه آن لوازم و مقدماتی که باید یک کشور برای رشد، پیشرفت و دستیابی به عدالت گسترده داشته باشد، در ایران امروز ما در حد کامل خود وجود دارد. تمام مولفه های اساسی که زمینه ساز رشد و جهش اقتصادی می شود، در کشور ما وجود دارد. نیروی تحصیلکرده و نیروی ارزان کار، منابع عظیم انرژی و بازارهای گسترده تولید و مصرف، زمینه ای را فراهم کرده تا همه چیز آماده حرکتی جهادی به سمت پیشرفت اقتصادی باشد.



مروتی گفت: این یک موقعیت ویژه تاریخی است و هرگونه سستی و کاهلی برای دستیابی به چنین هدف والایی یقینا به ضرر ملت است پس ضروری است به اجماع اراده ها بیاندیشیم و اختلافات جزئی را برای نیل به آرمانی مقدس به کناری بگذاریم و بدانیم که جهاد اقتصادی با واردات گسترده کالاهای مصرفی سازگار نیست و نمی شود.



وی اظهار گرد: برنامه ریزی مناسب و استفاده از همه ظرفیتهای فکری و اجرایی کشور می‌تواند تسریع کننده اهداف جهاد اقتصادی باشد اما باید به یاد داشت که جهاد اقتصادی نباید فقط بحث امروز و امسال ما باشد بلکه این جهاد را باید برای سال‌های بسیار در سرلوحه امور اجرایی کشور قرار داد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: انقلابی که با دشمنان بی شماری دست و پنجه نرم می کند و مدام از سوی آنان مورد انواع تحریمها و خصومتها واقع می شود، باید همواره جهادگونه در عرصه اقتصادی عمل کند تا بتواند مشکلات را به فرصتی تازه برای عبور تاریخی خود بدل کند.



مروتی ادامه داد: لازمه داشتن اقتصاد دانش بنیان این است که به حرفه ها و کارهایی توجه کنیم که به شکل جدی دانش ور باشند. علاوه بر اینکه طراحی اقتصاد باید مبتنی بر مطالعات علمی و بر پایه یافته های عملی باشد، موضوعاتی که به آنها می پردازیم باید عمیقا دانش ور باشند و این دانش را در داخل کشور توسعه دهیم و آن را به یک کسب و کار تبدیل کنیم.



وی اظهار کرد: ما هم اکنون از نظر پیشرفتهای علمی و تولید دانش در وضعیت بسیار خوبی به سر می بریم یکی از نمونه های بارز آن کنترل الکترونیک یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین آمریکاست.



رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امروز دنیا از مرحله بهره برداری سنتی از آنچه که در طبیعت وجود دارد، اعم از معادن، انرژی و آب و هوا در حال عبور است و گرایشها به سمت فعالیتهای دانش بنیان، افزایش بیشتری پیدا کرده است. شاخصهای قیمت تمام شده و هزینه ها در دنیای امروز بر محور دانش است و اگر اقتصاد بر پایه دانش محوری نباشد، نمی تواند پویا باشد.