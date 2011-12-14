نبود ترجمه قرآن کریم مطابق با مفاهیم ناب اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی راغبی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و این دانشگاه گفت: این تفاهمنامه به منظور تعمیق علوم و معارف قرآنی در خارج از کشور و تاسیس کرسی های نظریه پردازی و علوم قرآنی به امضا رسیده است.
وی همکاری در زمینه تاسیس رشته علوم و معارف قرآن در خارج از کشور، برگزاری همایشهای بین المللی با موضوعات قرآنی، بهرگیری از فارغ التحصیلان علوم قرآنی برای تدریس دردانشگاه ها، انتشار مجلات بین المللی با محوریت پژوهش های قرآنی، راه اندازی و تاسیس کرسی های قرآنی و قرآن پژوهی در دانشگاه های خارج از کشور و همچنین همکاری در زمینه ترجمه قرآن کریم به زبان های مختلف مطابق با تفاسیر شیعی را از جمله این فعالیتها و تعاملات دوجانبه برشمرد.
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