علت انفجار فولاد غدیر مشخص نیست/ یزد این روزها داغدار است

به گزارش خبرنگار مهر، در واحدهای فولاد سازی بخش اعظم مواد اولیه آهن قراضه است به همین دلیل هر عاملی می تواند این انفجار مهیب را باعث شده باشد.

این انفجار که کشته و زخمی شدن حداقل 19 نفر از کارگران مظلوم این کارخانه را به دنبال داشته است، از حوادث دلخراش استان یزد به شمار می رود و شاید مردم این استان شاهد کمتر حادثه ای با این حجم بوده اند.

در این حادثه پنج نفر در دم جان خود را از دست دادند و بقیه مجروحان شامل 14 نفر به بیمارستان منتقل شدند اما سه نفر دیگر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

مصدومان حادثه دچار سوختگی 100 درصدی شده اند

بقیه افرادی که زنده مانده اند نیز به هیچ وجه در وضعیت مناسبی قرار ندارند و سوختگی تعدادی از آنها صد درصدی است.

در شیفت پایانی کارخانه نورد فولاد یزد 23 نفر مشغول کار بوده اند که 19 نفر از این تعداد دچار حادثه شده اند و برای همیشه خاطرات بد از سوختگی و مرگ همکاران خود را در ذهن خواهند داشت.

گرچه این کارخانه در طول سالهای گذشته نیز تلفاتی داشته است اما هرگز عمق فاجعه به این میزان نبوده است.

طی سال 86 تاکنون پنج حادثه در فولاد غدیر رخ داده است

برخی کارگران کارخانه به خبرنگار مهر اعلام کردند: از سال 86 که این کارخانه کار خود را آغاز کرد، پنج حادثه دیگر در آن به وقوع پیوسته که مسئولان کارخانه هرگز اجازه انتشار اخبار آن را نداند.

البته تلفات به این میزان نبوده اما به هر ترتیب جان انسانهایی در اثر بی توجهی گرفته شده است به عنوان نمونه در سال گذشته یکی از کارگران در حادثه مشابهی جان خود را از دست داده است.

اکنون با وقوع حادثه ای به این شدت، مسئولان بر آن شده اند تا علل وقوع حادثه را بررسی کنند تا شاید کمتر شاهد بروز چنین حوادث دلخراشی باشیم.

دستور استاندار برای کشف علت حادثه و دلجویی از مصدومان

استاندار یزد روز گذشته پس از عیادت از مجروحان حادثه دستور سریع برای تشکیل تیم کارشناسی علت وقوع حادثه، همچنین دلجویی از خانواده های مصدومان و کشته شدگان صادر کرد.

اما با وجود گذشته سه روز از وقوع حادثه هنوز علت آن مشخص نیست و مسئولان امر کماکان به دنبال بررسی علل بروز آن هستند.

مدیرعامل آتش نشانی یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کارشناسی تشکیل شده و همه با جدیت مشغول به کار هستند اما هنوز علت حادثه مشخص نیست.



هر عاملی ممکن است علت وقوع حادثه باشد و حتی یک لیتر آب نیز می تواند چنین انفجاری را رقم زده باشد مدیرعامل آتش نشانی یزد

سیدمحمد میرجلیلی اظهار داشت: هر عاملی می تواند علت بروز این حادثه باشد.

وی ادامه داد: حتی وجود یک لیتر آب در میان قراضه آهن ها در آن درجه کوره می تواند سبب بروز چنین حادثه ای شده باشد.

میرجلیلی بیان داشت: آب هنگامی که به درجه بحرانی برسد، مجبور از گاز تبدیل شود و این گاز می تواند عامل انفجار در کوره شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه این حادثه می تواند علتهای متفاوتی داشته باشد، عنوان کرد: کار پیگیری عوامل حادثه به شدت حساس است و از آنجا که کشته شدگان و خانواده های آنها، مصدومان، مسئولان کارخانه و حتی شرکتهای بیمه ای در این زمینه ذی‌ نفع هستند، نباید ذره ای خطا در روند پیگیری علت این حادثه وجود داشته باشد.

گرچه هیچ یک از مسئولان هنوز نمی توانند دلیل مشخصی برای بروز این حادثه اعلام کنند اما برخی مسئولان به طور غیر مستقیم به مسائلی اشاره کرده اند که وقوع حادثه بنا به این دلایل دور از ذهن نیست.

گمانه زنی در مورد احتمال وجود مهمات خنثی نشده در میان آهن قراضه ها

برخی منابع اعلام می کنند از آنجا که حجم زیادی از مواد اولیه کارخانجات ذوب آهن، آهن قراضه است و بخش اعظمی از آهن قراضه ها از غرب کشور وارد یزد می شود، بعید نیست که در میان آهن قراضه ها مهمات عمل نکرده وجود داشته و با قرار گرفتن در دمای بسیار بالای کوره های ذوب آهن، منفجر شده باشد و برد تخریبی آن به چندین برابر رسیده باشد.

عده ای دیگر نیز وجود کپسول گاز را در میان ضایعات ذوب آهن عامل این انفجار اعلام کرده اند.

برخی مسئولان نیز از علت این حادثه اظهار بی اطلاعی می کنند و اعلام می دارند در صورت نیاز پس از کشف علت حادثه، مسئولان ارشد استان خود علت این حادثه را اعلام می کنند.

گرچه اکنون شاید علت حادثه دیگر چندان اهمیتی نداشته باشد و فقط همه نگاه ها به درب بیمارستان سوانح سوختگی یزد برای خروج جسدی دیگر از میان حادثه دیدگان به سمت پزشکی قانونی باشد اما شاید با کشف علت حادثه بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.

یزد در سوگ کارگران سرافراز

به طور قطع نواقصی در روند کار این کارخانه وجود دارد از سال 86 تاکنون چندین مرتبه نظیر این وقایع رخ داده و این حوادث این بار به اوج خود رسید و اذهان عمومی را داغدار کرد.

کارخانه های فولاد از غدیر گرفته تا ارفع و آلیاژی و ... گرچه همه افتخارات بزرگ استان یزد به شمار می روند، اما ایمنی کار باید افتخار اصلی این کارخانه ها باشد.

یزد امروز در سوگ کارگرانی نشسته است که اغلب آنها بومی این استان نیستند اما تلاش های آنها برای سربلندی یزد و یزدیها هرگز از ذهن مردم پاک نخواهد شد.

پیگیری های خبرگزاری مهر برای کشف علت وقوع این حادثه ادامه دارد ضمن اینکه تلاش های عکاس خبرگزاری برای حضور در بیمارستان و تهیه گزارش تصویری از مصدومان حادثه به نتیجه نرسیده و مسئولان بیمارستان اجازه ورود به عکاسان و خبرنگاران نمی دهند.

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گزارش: نیره شفیعی پور