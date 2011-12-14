سمینار آموزشی استاندارد در شرق گلستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار آموزشی به منظور آشنا کردن مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی - خدماتی مستقر در شرق استان گلستان با آخرین دستورالعمل ها و روش های اجرایی مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و نحوه نظارت اداره کل استاندارد بر کیفیت تولیدات و خدمات و نیز تشریح آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت برگزار شد.

حیدرعلی احمدی فرماندار گنبد کاووس در این سمینار مسئولان کنترل کیفیت را سخت افزار صنعت کشور دانست و افزود: باید اطلاعات مدیران کنترل کیفیت به روز باشد تا بتوانند در صحنه تولید رقابتی موجب سربلندی و توانمندی صنعت کشور باشند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان ضمن بیاناتی بر اهمیت نقش مدیران کنترل کیفیت در ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اشاره کرد و آنان را چشمان بینای استاندارد دانست.

منصور قلیچ لی در ادامه خواستار تلاش بیشتر مسئولان کنترل کیفیت در افزایش آگاهی و معلومات تخصصی و مشارکت بیشتر در ارائه راه حل هایی به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات شرکت متبوعشان در سال جهاد اقتصادی شد.