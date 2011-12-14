تعیین جریمه برای بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری گرگان/ توجیهی برای باختها نداریم

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال تیم ما از لحاظ بازیکن قوی تر شده وهم کادر مربیگری ومربی بدنساز جزء بهترینهای کشور هستند.

وی افزود: اگر سال آینده به همین روال پیش برود ما از بازیکنان جوان گرگانی که در حال حاضر تحت عنوان تیم بسکتبال نوین فعال هستند را جذب می کنیم.

وی بیان داشت: تیم بسکتبال شهرداری در زیرگروه جزو تیمهای صدر جدول هستند و اگر قرار است ببازیم با جوانهای گرگانی می بازیم.

شهردار گرگان تصریح کرد: جلسه ای به منظور بررسی این موضوع و اتمام حجت با بازیکنان در دفتر مدیر کل تربیت بدنی تشکیل می شود.

کریمی گفت: ما به لحاظ اسپانسر مشکل داریم و ریالی پول برای ادامه کار نداریم و حتی یک ریال نمی توانیم بدون مجوز خرج کنیم.

وی افزود: امکانات ما نسبت به سال قبل برای بازیکنان بهتر شده و زمان تمرینات نیز به بیش از سه برابر رسیده اما همچنان می بازیم و تنها یک برد در فصل اول داشتیم.

وی ادامه داد: در بخش بانوان نیز با توجه به بازگشت کاپیتان تیم اما وضعیت نسبت به سال گذشته بدتر شده است.

شهردارگرگان با اشاره به شعار یکی از تماشاگر نماها در بازی بسکتبال در گرگان گفت: تماشاگر شعار بی ادبانه داد اما تا پایان بازی جبران کرد و از این قبیل اتفاقات در بازیهای تیمهای اصفهانی نیز رخ می دهد اما خبری از تنبیه نیست.

وی با اشاره به اینکه مدت محرومیت تیم برای بازی بدون تماشاگر به یک بازی تقلیل یافته، اظهار داشت: تماشاگر هم به سالن بیاید اما ما توجیهی برای شکستها نداریم.