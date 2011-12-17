کشاورزی صنعتی نیاز اقتصاد گیلان/ کشاورزی سنتی بلای بهره وری

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی فعالیت های انجام گرفته دربخش کشاورزی اثر بخش خواهد بود که در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال دائمی و موقت، رفع نیازهای غذایـی و صادرات نقش مهمی ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این رابطه گفت: استفاده از شیوه های سنتی در این بخش موجب شده است بهره وری لازم از ظرفیت های موجود استان انجام نشود.

گذاراز کشاورزی سنتی تلاش بیشتر مسئولان و کشاورزان را می طلبد

اردشیر روحی ماسوله افزود: با این که در سال های اخیر برای فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی اقدام های مانند استفاده بهینه از منابع آبی به شیوه های نوین، راهکارهای برای افزایش عملکرد محصولات، بهبود دانش نیروهای فعال در بخش کشاورزی و استفاده از فناوری های نوین انجام شده و بکارگیری انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی رشد قابل توجهی داشته است اما ظرفیت ها و شرایط مساعد برای توسعه کشاورزی صنعتی در استان و فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی تلاش بیشتر مسئولان و کشاورزان را می طلبد.

وی اظهارداشت: برای تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی، کاهش قیمت تمام شده محصولات و استفاده بهینه از امکانات موجود نیازمند بهره‌ گیری از توانمندی ‌های نخبگان و فعالان در این بخش است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به وضعیت موجود در بخش کشاورزی استان ادامه داد: ظرفیت‌های بالقوه زیادی در عرصه کشاورزی وجود دارد که می ‌توان از آن به خوبی در توسعه این بخش استفاده کرد.

یکی از کشاورزان گیلانی در این باره گفت: چنانچه کشاورزی صنعتی مزایایی نسبت به کشاورزی سنتی دارد باید اطلاع رسانی کافی انجام و حمایت از کشاورز نیز نباید فراموش شود.

رغبت کشاوزان به تغییر شیوه های کاشت در گیلان

علی محمدی روشن افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای کشت و کار صنعتی ضروری است تا کشاوزان به تغییر شیوه های کاشت رغبت داشته باشند.

وی اظهارداشت: هم اکنون محصولات مختلفی به شیوه سنتی تولید می شود اما بازار مناسبی برای فروش محصولات وجود ندارد و هر ساله کشاورزان ضررهای زیادی را متحمل می شوند.

این کشاورز گیلانی ادامه داد: در حال حاضر هزینه برای تولید محصولات با درآمد کشاورزان همخوانی ندارد از اینرو باید شیوه کاشت، داشت و برداشت محصولات تغییر کرده تا علاوه بر کاهش هزینه میزان تولید محصولات نیز بیشتر شود.

کشاورز دیگری در این خصوص گفت: برای توسعه کشاورزی صنعتی مسئولان باید از دانش آموختگان بخش کشاورزی بیشتر استفاده کنند تا راهنمایی های لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهند چرا که ساختار فعالیت های بخش کشاورزی گیلان سنتی است.

ساختار فعالیت های بخش کشاورزی گیلان سنتی است

رضا بصارتی ادامه داد: هزینه تولید در کشاورزی سنتی بسیار بالاست و برای کشاورزانی که از این طریق امرار معاش می کنند به صرفه نیست.

یک کشاورز رشتی نیزگفت: مشکلاتی از قبیل پرداخت نکردن به موقع وام های کشاورزی و برنامه ریزی نکردن برای کشت محصولات سبب شده است که همچنان شاهد عقب ماندگی در بخشی از فعالیت های کشاورزی باشیم.

عباس بشارتی افزود: شغل بیشتر مردم روستانشین استان کشاورزی است اما در سال های گذشته به دلیل نامناسب بودن درآمد در بخش کشاورزی و درآمدزایی اندک این گروه به مشاغل دیگر روی آوردند و به فعالیت های کشاورزی توجه کمتری شده است.

وی اظهارداشت: بخش اعظمی از فعالیت های کشاورزی به شیوه های سنتی انجام می شود و هنوز یکپارچه سازی اراضی نیز برای استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته انجام نشده است.

در این ارتباط مدیر هماهنگی امور ترویج و آموزش کشاورزی استان گیلان گفت: توسعه کشاورزی بر سه رکن اساسی مکانیزاسیون، بهره وری از نهاده ها و آموزش نیروی انسانی استوار است.

آموزش نیروی انسانی رکن اصلی توسعه کشاورزی است

علی اصغر داداش پور افزود: آموزش نیروی انسانی رکن اصلی به شمار می رود و کشاورزی نوین و صنعتی در پرتو ارائه آموزش های ترویجی به کشاورزان انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ترویج کشاورزی به لحاظ فنی و نقش آن در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی دارای اهمیت بسیاری است، اظهارداشت: فعالیت های ترویجی شاید کمی و قابل اندازه گیری نباشد اما اثر و نقش آن در افزایش تولید، بسترسازی لازم برای اجرای پروژه ها، طرح های الگویی و غیره کاملا مشهود است از اینرو باید این فعالیت ها، اقدامات مستند سازی و اطلاع رسانی در این زمینه صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ترویج از بعد ارائه آموزش های لازم به بهره برداران و نقش این آموزش ها در افزایش مهارت های فنی بهره برداران و بالطبع اثرات آن درتولید، یادآورشد: علاوه بر ارائه نکات آموزشی و ترویجی، از طریق پیام های کوتاه نیز می توان به بهره برداران هشدارهای لازم را ارائه داد.

به هر حال کشاورزی نه تنها در گیلان بلکه در سراسر کشور به دلیل سنتی بودن، پذیرای آموزش های ترویجی نیست و این امر به فرهنگ سازی گسترده ای نیاز دارد.

هر چند در دهه های اخیر با ورود دانش آموختگان کشاورزی به این عرصه تا حدودی فعالیت ها در این حوزه تسهیل شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید از دانش و فناوری روز، بیشتر استفاده شود.

ارتقای کشاورزی صنعتی گیلان مستلزم توسعه زیر ساخت هاست

با وجود این اگر بخواهیم به سوی کشاورزی صنعتی پیش برویم باید زیرساخت ها برای فعالیت در این بخش مهیا باشد و این درحالیکه از سال های گذشته تاکنون بیشتر فعالیت ها به شیوه سنتی انجام شده است.

هم اکنون تولید بیشتر و با کیفیت به معنای افزایش توانمندی کشاورزی محسوب می شود و بدیهی است تولید بیشتر مساوی است با درآمد بیشتر اما همیشه این معادله برقرار نخواهد شد زیرا افزایش تولید نیازمند دو عامل افزایش مساحت زیرکشت و افزایش عملکرد در واحد سطح است و افزایش عملکرد در واحد سطح نیز با مشکلاتی نظیر کمبود فناوری و انرژی مصرفی، توجه بیش از حد به کشاورزی سنتی و نبود یکپارچگی اراضی کشاورزی مواجه است.

زمانی تولید بیشتر منجر به درآمد بیشتر خواهد شد که تولید مزرعه ای به تولید صنعتی تبدیل شود اما از ریسک و خطرهای نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی نباید غافل شد.

یک فعال بخش کشاورزی در این ارتباط گفت: کمبود منابع آبی و استفاده نکردن از شیوه های صحیح و آبیاری مزارع موجب شده است که تولید محصولات کاهش یابد درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا با فاصله گرفتن از شیوه های سنتی در آبیاری و بهره گیری از روش های مدرن و فناوری روز از حداقل آب موجود بیشترین استفاده را می کنند.

ابراهیم صالحی افزود: هم اکنون شبکه آبیاری در بخش کشاورزی نامناسب است و تلفات زیادی در این نوع آبیاری مشاهده می شود و استفاده از شبکه های نوین آبیاری در هر منطقه ای برای افزایش بازده محصولات ضروری است.

شبکه آبیاری در بخش کشاورزی نامناسب است

این فعال بخش کشاورزی اظهارداشت: در کشاورزی سنتی از منابع آب و خاک بهره وری لازم نمی شود و بیشتر اوقات هدر روی زیادی در بخش کشاورزی مشاهده می شود.

وی افزود: در کشاورزی صنعتی درآمد کشاورز افزایش می یابد و ضایعات کمتر می شود زمانی که فعالیت سنتی در بخش کشاورزی همچنان ادامه داشته باشد از درآمد کشاورز کاسته خواهد شد وهزینه های تولید نیز بیشتر از فروش محصولات می شود، در نتیجه تولید محصولات کشاورزی درآمدی برای استان نخواهد داشت و پی در پی شاهد ضرر و زیان در این بخش خواهیم بود.

صالحی تاکید کرد: بخش عمده ای از فعالیت های کشاورزی در استان سنتی است و برای رسیدن به کشاورزی صنعتی به زیرساخت های مانند دانش کافی، امکانات، تجهیزات و همت بالا نیاز است.

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بدون شک در کشاورزی صنعتی میانگین تولید بالاتر و به ادوات مکانیزه خاصی نیاز است و در این نوع کشاورزی اشتغال زایی مطرح نیست و به حذف نیروی کار می انجامد.

برای رسیدن به کشاورزی صنعتی باید گذر از مرحله سنتی به صنعتی شدن طی شود و برای رسیدن به این مهم آماده بودن زیرساخت های صنعتی برای تولید ماشین آلات و ادوات مورد نیاز بخش کشاورزی و یا حداقل واردات آن ضروری است.