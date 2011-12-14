اظهارنظر انتظامی درباره حضور در تئاتر/ آغاز اجرای "کمی بالاتر"

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "کمی بالاتر"، نوشته محمد چرم‌شیر و کارگردانی آروند دشت‌آرای از پنجشنبه 24 آذر ماه ساعت 20 در تالار حافظ به روی صحنه می‌رود.

متن نمایش "کمی بالاتر"، دستخوش تغییراتی شده که آروند دشت‌آرای، درباره مدت زمان کار و کوتاه شدن اثر گفت: در اجرای جشنواره، برای این نمایش فرصت مناسبی برای دراماتورژی متن، آماده‌سازی اجرا، فضاسازی و زمان‌بندی نبود. برای اجرای عمومی و با توجه به نیازهای اجرایی اثر و با حضور فرهاد مهندس پور به عنوان دراماتورژ؛ متن از نظر مفهوم و زمان تغییراتی کرد که فکر می‌کنم دینامیزم اجرایی‌ بهتری نسبت به اجرای قبلی دارد.

رضا یزدانی، خواننده پاپ کشور، در این نمایش سه قطعه را به طور زنده اجرا خواهد کرد، که از میان این سه قطعه، دو ترانه جدید برای اولین‌بار در این نمایش خوانده خواهد شد. رویا تیموریان، بیژن افشار، خسرو احمدی، جواد نمکی، سینا رازانی، هانیه توسلی، طناز طباطبایی و امیرحسین رستمی نیز بازیگران این نمایش هستند.

محدودیتی برای حضور بازیگران در تئاتر وجود ندارد

- استاد عزت‌الله انتظامی سه‌شنبه 22 آذر ماه با حضور در مجموعه تماشاخانه ایران‌شهرو تماشای نمایش"ریچارد سوم" در گفتگویی با مجید سرسنگی مدیریت این مجموعه از حضور بازیگران عرصه‌های مختلف هنری در تئاتر ابراز خرسندی کرد و گفت: نه تنها حضور بازیگران سینما در تئاتر اشکالی ندارد بلکه توصیه می‌کنم تمام بازیگران سینما برای اینکه بتوانند رموز موفق بازیگری را پیدا کنند باید به بازی در تئاتر بپردازند.

آقای بازیگر در ادامه خاطرنشان کرد: بازیگری در تئاتر بسیار متفاوت با بازیگری در سینما است زیرا بازیگر تئاتر باید سختی‌های بیشتری را برای بیان احساسات درونی و نقش خود تحمل کند، در حالیکه در سینما اینطور نیست و می‌توان احساس بازیگر را با جلوه‌های مختلف بصری و تمهیدات خاص به بیننده القا کرد.

استاد انتظامی در پایان یادآور شد: بازیگران سینما باید با حضور در تئاتر و همچنین تمرکز و تمرین بسیار بتوانند در حضور تماشاگران نقش خود را به صورت پیوسته و از ابتدا تا انتها به نحوی مطلوب ایفا کنند.

سرسنگی مدیر مجموعه تماشاخانه ایران شهر نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار ، حضور، حمایت و سخنان استاد عزت‌الله انتظامی را در شرایط ملتهبی که برای حضور بازیگران مختلف در تئاتر ایجادشده مایه مباهات و آرامش خاطر دانست.

هنرمندان و ستاره‌های سینمای کشور همچون بهرام رادان، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حبیب رضایی، هانیه توسلی، طناز طباطبایی، شبنم مقدمی، شیرین یزدان بخش، ایرج شهزادی، نیره فراهانی، صابر ابر، شبنم قلی خانی، مسعود فروتن، حمید رضا افشار، سپیده عبدالوهاب، نصرت کریمی،آروند شدت آرای، بزرگمهر حسین پور و ... در طی چند روز گذشته با حضور در مجموعه تماشاخانه ایران شهر از نمایش‌های "ریچارد سوم" به کارگردانی آتیلا پسیانی و "خشکسالی و دروغ" نوشته و کار محمد یعقوبی دیدن کردند.

اجرای ویژه "از این سال‌ها، ده هزار خنده طلب دارم، ده هزار روز خوش"

- "از این سال‌ها ،ده هزار خنده طلب دارم، ده هزار روز خوش" به نویسندگی و کارگردانی سیاوش بهادری راد که از یکشنبه بیستم آذر ماه در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه رفته است، شنبه 26 آذر ماه ویژه عکاسان و خبرنگاران و اصحاب رسانه به روی صحنه خواهد رفت.

الهه افشاری، بهرام بهبهانی، سپیده چنگیزی، سونیا حداد، سامان کرمی و پیام لاریان بازیگران این نمایش هستند که پیش از این در چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به روی صحنه رفته بود و در چهار بخش کارگردانی،نمایشنامه نویسی، بازیگری زن و بازیگری مرد کاندید شده بود.

روح‌الله اسدی طراح صحنه،مهرنوش شریعتی طراح لباس و گریم،میلاد راهپیما موسیقی، مهرنوش شریعتی و الهه افشاری مشاورین کارگردان، صوره واحدزاده دستیار کارگردان و برنامه ریز، مریم آزاد مدیر صحنه و حسین ایرجی روابط عمومی سایر عوامل این نمایش هستند که تا اواسط دی ماه هر روز ساعت 18 در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه خواهد رفت.

دو اجرایی شدن "خشکسالی و دروغ"

- به دلیل استقبال و تقاضای فراوان مخاطبان از اجرای نمایش "خشکسالی و دروغ" این نمایش در روزهای پایانی هفته، با دو اجرا میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود. این نمایش از 23 تا 25 آذر سال‌ جاری در دو سانس 18 و 20 در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر به روی صحنه می‌رود.

"خشکسالی و دروغ" نوشته و کار محمد یعقوبی است و در آن بازیگرانی چون پیمان معادی، علی سرابی، باران کوثری و آیدا کیخائی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش‌های "خشکسالی و دروغ" با مدت زمان 95 دقیقه و "ریچارد سوم" به کارگردانی آتیلا پسیانی با مدت زمان 75 دقیقه هر روز به استثناء روزهای شنبه در تالارهای استاد سمندریان و تماشاخانه شماره یک مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر، پذیرای علاقه‌مندان هستند.