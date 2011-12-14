  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

با حضور معاون وزیر بهداشت:

اجلاس معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

اجلاس معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

اجلاس سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور صبح امروز 23 آذر با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس 2 روزه در هفته پژوهش و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) برگزار می شود.

موضوعاتی از جمله سامانه علم و فناوری، ارتقاء رتبه دانشگاه های علوم پزشکی، بررسی توسعه مراکز تحقیقاتی و شبکه های تحقیقات، نشریات علوم پزشکی و سیاستها و برنامه های توسعه فناوری، مهمترین محورهای مورد بحث در این اجلاس است.

بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) اهواز یکی از آثار ثبت شده هشت سال دفاع مقدس بوده و از دیگر برنامه های این اجلاس ادای احترام به شهدای گمنام و بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس است.

افتتاح آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی اهواز با حضور معاون تحقیقات و فناوری نیز از دیگر برنامه های این اجلاس دو روزه است.

کد مطلب 1483210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها