اجلاس معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس 2 روزه در هفته پژوهش و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) برگزار می شود.

موضوعاتی از جمله سامانه علم و فناوری، ارتقاء رتبه دانشگاه های علوم پزشکی، بررسی توسعه مراکز تحقیقاتی و شبکه های تحقیقات، نشریات علوم پزشکی و سیاستها و برنامه های توسعه فناوری، مهمترین محورهای مورد بحث در این اجلاس است.

بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) اهواز یکی از آثار ثبت شده هشت سال دفاع مقدس بوده و از دیگر برنامه های این اجلاس ادای احترام به شهدای گمنام و بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس است.

افتتاح آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی اهواز با حضور معاون تحقیقات و فناوری نیز از دیگر برنامه های این اجلاس دو روزه است.