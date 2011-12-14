70 مقاله در همایش ملی شهر الکترونیک همدان ارائه می شود

محمد مهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در این همایش سخنرانی خواهد داشت.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه همایش ملی شهر الکترونیک یک رویداد بزرگ علمی در هفته پژوهش استان همدان است، گفت: در این همایش 100متخصص شهر الکترونیک حضور دارند و 70 مقاله علمی در آن ارائه می شود.

وی با بیان اینکه علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در این همایش سخنرانی می‌کند، افزود: در این همایش سخنرانی دیگری با عنوان نقش ITS در بهبود حمل و نقل شهری از سوی مدیر مرکز کنترل ترافیک

تهران ارائه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه همدان اظهار داشت: در این همایش چهار نشست شفاهی با عناوین "فرهنگ سازی و آموزش در شهر الکترونیک"، "کاربرد فناوری های نوین در شهر الکترونیک"، "تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک" و "زیرساخت در شهرالکترونیک" برگزار می شود.

شیرمحمدی افزود: همایش ملی شهر الکترونیک همدان فردا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود.

وی برگزاری این همایش را فرصتی برای گردهم آمدن متخصصان فناوری اطلاعات و سایر علوم دانشگاهی دانست و گفت: در این همایش با برگزاری گفتگوهای علمی و بین رشته‌ای برای پیشرفت شهرهای الکترونیکی چاره اندیشی می شود.