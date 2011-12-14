به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به کوشش امید صفی با ترجمه مجتبی فاضلی از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

کتاب "سیاست، دانش در جهان اسلام" چهارمین جلد از مجموعه تمدن اسلام و شبکه‏های اسلامی محسوب می‌شود و نسبت‌های متنوعی را بررسی می‌کند که میان اهالی دانش و اصحاب قدرت در زمانه حکومت خاندان سلجوقی برقرار بوده‌اند.

این اثر همچنین در پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در واپسین روزهای سال 89 به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

نشست بررسی کتاب "سیاست، دانش در جهان اسلام" با سخنرانی عباس منوچهری و ناصر صدقی امروز چهارشنبه 23 آذر ساعت 30/16 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌ نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.