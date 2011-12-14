علیرضا صفرخانلو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: برای کم کردن بار ترافیکی شهر مشکین⁯دشت، ساخت معابر جدید را پیش⁯بینی کرده⁯ایم که اکنون درحال پیگیری برای عمیلیاتی شدن است و شهرداری منتظر دیدگاه⁯های مشاوران راه⁯سازی در این زمینه است تا اقدامات لازم را آغاز کند.

صفرخانلو افزود:از جمله معابری که احداث خواهد شد یک خیابان 25متری است که از مقابل آتشنشانی عبور خواهد کرد و همچنین طرح⁯های مختلفی برای احداث گذرگاه⁯ها و کنارگذرهای دیگر در سطح شهر درحال بررسی است که به موجب آن تا حد زیادی از بار ترافیکی شهر کاسته خواهد شد.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: در راستای تعریض خیابان اصلی این شهر نیز لایحه⁯ای به شورای اسلامی مشکین⁯دشت فرستاده شد که به موجب آن مالکینی که ملکشان در طرح تعریض قرار گرفته است به ازای عقب⁯نشینی ملکشان تسهیلات تشویقی از شهرداری دریافت کنند.

شهردار مشکین⁯دشت در مورد این تسهیلات گفت: از جمله تسهیلاتی که به مالکین این ملک⁯ها داده خواهد شد این است که به موجب هر سه متر عقب⁯نشینی می⁯توانند امتیاز ساخت رایگان یک متر بنای تجاری را داشته باشند.