علیرضا صفرخانلو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: برای کم کردن بار ترافیکی شهر مشکیندشت، ساخت معابر جدید را پیشبینی کردهایم که اکنون درحال پیگیری برای عمیلیاتی شدن است و شهرداری منتظر دیدگاههای مشاوران راهسازی در این زمینه است تا اقدامات لازم را آغاز کند.
صفرخانلو افزود:از جمله معابری که احداث خواهد شد یک خیابان 25متری است که از مقابل آتشنشانی عبور خواهد کرد و همچنین طرحهای مختلفی برای احداث گذرگاهها و کنارگذرهای دیگر در سطح شهر درحال بررسی است که به موجب آن تا حد زیادی از بار ترافیکی شهر کاسته خواهد شد.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: در راستای تعریض خیابان اصلی این شهر نیز لایحهای به شورای اسلامی مشکیندشت فرستاده شد که به موجب آن مالکینی که ملکشان در طرح تعریض قرار گرفته است به ازای عقبنشینی ملکشان تسهیلات تشویقی از شهرداری دریافت کنند.
شهردار مشکیندشت در مورد این تسهیلات گفت: از جمله تسهیلاتی که به مالکین این ملکها داده خواهد شد این است که به موجب هر سه متر عقبنشینی میتوانند امتیاز ساخت رایگان یک متر بنای تجاری را داشته باشند.
علیرضا صفرخانلو عنوان کرد: خوشبختانه لایحه مزبور به تصویب شورای شهر نیز رسیده است و کارهای دیگر آن درحال پیگیری است.
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