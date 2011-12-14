صبای نوین قم نیم فصل دوم را با تساوی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته از دور برگشت دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، شامگاه سه شنبه با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان به انجام رسید و طی آن تیم فوتبال صبای نوین قم در خانه تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا یک امتیاز از تساوی با میزبان خود به دست آورد.



در حالی این مسابقات نخستین هفته از نیم فصل دوم خود را پشت سر گذاشت که تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خارج از خانه برابر تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا به میدان رفت و به ششمین تساوی این فصل که چهارمین تساوی متوالی آنها نیز بود، قانع شد



در حالی که این مسابقه مورد استقبال تماشاگران طرفدار تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا نیز قرار گرفته بود، میزبان برابر صبای قم در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم موفق به کسب تساوی دو بر دو شد تا یک امتیاز ارزشمند از تیم دوم این گروه کسب کند.



با اینکه شاگردان عباس رحمانی در خانه حریف بازی می‌کردند اما انگیزه آنها برای کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه بسیار بالا بود و به همین خاطر بازیکنان صبای نوین بازی خوبی برابر طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا به نمایش گذاشتند اما همانند بسیاری از بازی های این فصل نتوانستند برتری خود را حفظ کنند تا بازی با تساوی به پایان برسد.



در این مسابقه حمید پاکیزه و بختیاری برای تیم فوتبال صبای نوین قم در مهیمانی خارج از خانه مقابل تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا گلزنی کردند اما میزبان هر دو گل را جبران کرد تا بازی با تساوی دو بر دو و تقسیم امتیازها به پایان برسد.



تساوی در این بازی خارج از خانه از دیدارهای گروه دوم در حالی برای تیم فوتبال صبای نوین قم به دست آمد که این تیم بعد از سه تساوی متوالی در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، 21 امتیازی شد و بدین ترتیب با کسب پنج پیروزی، شش تساوی و یک باخت در آغاز نیم فصل دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان همچنان در میان مدعیان گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره از رقابت ها باقی ماند.



تیم فوتبال صبای نوین قم در رقابت های مرحله گروهی تا کنون مقابل تیم های فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، شهرداری آستارا، شاهین کرج، استقلال ساری و آرمین قزوین به پیروزی رسیده است، تنها شکست نماینده قم نیز مقابل تیم فوتبال سفیدرود آستانه در خانه حریف رقم خورده است، ضمن اینکه این تیم مقابل تیم های عقابل تهران، شاهین تهران، البرز شهرداری زنجان، شهرداری لنگرود، شهرداری چابکسر و طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا (بازی برگشت) به تساوی رضایت داده است.

