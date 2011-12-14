دفع غیراصولی زباله در سه شهرستان لرستان/ طبیعت درگیر آلودگیها

محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سرانه متوسط تولید زباله در استان لرستان به ازای هر نفر بین 800 تا 1200 گرم است.

وی ادامه داد: این در حالیست که میانگین کشوری در زمینه تولید زباله به ازای هر نفر 800 گرم است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمع آوری و دفع غیر اصولی زباله در سه شهر استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر کار جمع آوری و دفع زباله ها در سه شهر الشتر، نورآباد و فیروزآباد و همچنین روستاههای این سه شهرستان به صورت غیر اصولی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: محل جمع آوری زباله ها در این سه شهر در ارتفاعات قرار دارد و این امر موجب آلودگی های فراوان زیست محیطی شده است.

بازگیر تصریح کرد: وضعیت جمع آوری زباله در سه شهرستان یاد شده موجب ورود زباله ها به طبیعت، رودخانه ها، زمین های کشاورزی و جنگلهای این شهرستان ها و آلودگی محیط زیست می شود.