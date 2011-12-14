ادارات دولتی 300 میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسیون سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بدهی دولت به شهرداری مشهد نیز در بخش سوخت های یارانه ای همچنان به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به تعریف بودجه 4 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری بیان کرد: 50 درصد از این بودجه از محل سرمایه گذاری های بخش خصوصی، صاحبان سرمایه و سیستم های بانکی تامین می شود که برای این منظور، پروژه های لازم تعریف شده است.

وی گفت: با جذب سرمایه گذاری در بخش خصوصی سرعت خدمات در عمران و اجرای پروژه های شهری افزایش می یابد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به دائمی کردن نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بیان کرد: بازنگری در شیوه برگزاری این نمایشگاه صورت می گیرد به طوری که این نمایشگاه در سال آینده به صورت موضوعی و تخصصی برگزار می شود.

رئیسیون، سهم شهرداری را در پروژه های عرضه شده در نمایشگاه فرصت های اقتصادی 20 تا 30 درصد عنوان کرد و افزود: این در حالی است که آورده سرمایه گذاری برای بخش های خصوصی 70 درصد است و این امر با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران صورت می گیرد.

وی با اشاره به انعقاد 300 توافق نامه در نمایشگاه سال گذشته اظهار کرد: با یازده گروه تحت عنوان مدیریت و کارگزار طرح ها در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سال گذشته قرارداد بسته شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ادامه به رشد 50 درصدی پروژه های مشارکتی در سال جاری اشاره کرد و گفت : در 9 ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته روند انعقاد پروژه های مشارکتی با 50 درصد رشد همراه بوده که در قالب 10 قرار داد اجرایی شده و این تعداد تا پایان سال به 50 قرار داد می رسد.

رئیسیون با اشاره به مرتفع‌سازی در مشهد، بیان کرد: حرکت به سمت مرتفع‌سازی اجتناب ناپذیر است و باید بتوانیم در محورهایی مانند احمدآباد، سناباد، خیابان امام خمینی با همکاری سرمایه‌گذار قطعات کوچک را تجمیع کنیم و به قطعات بالای یکهزار متر برسانیم، سپس برای آن ارتفاع تعریف کنیم.

وی با اشاره به اینکه بدون پارکینگ ارائه پایان کار منتفی است، اظهار کرد: با توجه به وجود معضل پارکینگ در مشهد و ضرورت احداث آن حتی بیشتر از ضابطه، همه برای پایان کار ساختمانی باید این مورد را لحاظ کنند.

وی افزود: ضمن اینکه در پروژه های تجاری مرکز شهر تا احداث پارکینگ در اولویت است.