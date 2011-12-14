  1. استانها
خلق و ارائه مقالات علمی معتبر عامل مهمی در پیشرفت کشور است

شهرری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: خلق و ارائه مقالات علمی معتبر عامل مهمی در پیشرفت کشور است و این امر باید مورد توجه دانش آموزان و معلمان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش مدارس شهرستانهای استان تهران که در مدرسه راهنمایی بعثت ناحیه یک شهرری برگزار شد، افزود: اگر مقالات علمی معتبر داشته باشیم، می توانیم با دیگر کشورها تعامل و تبادل اطلاعات خوبی برقرار کنیم؛ از این رو تحقیقات باید در سه پایه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نهادینه شود و دانش آموزان بیشتر در گفتمان پژوهشی شرکت کنند.

وی گفت: معلمان و دانش آموزان بایستی در کلاس درس، کارهای تحقیقاتی داشته باشند و مقالات علمی جدید تولید کنند.

این مسئول با تأکید بر اینکه معلمان باید کارهای پژوهشی انجام دهند، اضافه کرد: جامعه ای پویاست که سئوالات جدیدی مطرح کند و به دنبال پاسخ برای آن سئوال باشد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری نیز پژوهش را موضوع مهمی عنوان کرد که از دیرباز مورد توجه همه کشورها بوده است.

مجید شصتی یادآورشد: جامعه ای می تواند ادعای پیشرفت داشته باشد که توانسته در بحث پژوهش و تحقیقات حرفی برای زدن داشته باشد.

