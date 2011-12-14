تشریح جزئیات نماد جدید میدان انقلاب

مرتضی گودرزی دیباج در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که طرح جدید دارای چند وجه و گویش متنوع است و هارمونی و پیوستگی ساختاری و مفهومی خود را حفظ کرده است گفت: کار در مجموع حدود 13 متر ارتفاع دارد و دارای هجده پرسوناژ مختلف در اندازه های مختلف است.

وی ادامه داد: برای رعایت تمامی جوانب از جمله وضعیت فیزیکی، پرسوناژ محیط و وجود ایستگاه مترو ، طرح دارای سازه محکم اما تو خالی است که از نظر وزن سبک خواهد بود.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: برای طراحی اثر میدانی که عموم مردم ما انتظارات فراوانی از آن خواهند داشت باید ملاحظات و محاسبات متعددی انجام شود و ضرورت دارد طرح حاوی نمادهای مختلف باشد.

وی افزود: این طرح دارای ساختار چند وجهی است که ترکیبی از حجم های مختلف با اندازه های به صورت هرمی از بالا به پایین گسترده می شود و دارای مکعب های به هم پیوسته است که از نظر اندازه با هم متفاوتند.

گودرزی دیباج در تشریح بیشتر این طرح گفت: روی وجوه این مکعب 4 طرح در قالب نقش برجسته اجرا می شود که در مجموع روایت ای مختلفی از وقایع انقلاب اسلامی مانند حضور مردم، پیوستن نظامیان به جریان انقلاب، ورود و سخنرانی سخنرانی معروف حضرت امام(ره)، حضور و تاثیر زنان انقلاب اسلامی دارد.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ادامه داد: بر روی جداره کوچکترین این مکعب ها نقوشی از چهره شاهان گذشته معاصر کشور تعبیه شده که به صورت نمادین شکاف برداشته است و فلری براق و طلاگونه از درون آن سنگ ها قابل رویت است.

وی افزود: بر یکی دیگرسکوهای متصل به طرح صفی از اقوام کشور اعم از لر، بلوچ،عرب و ترکمن و ... قرار دارد که در جریان نهضت اسلامی حضور داشته اند.

وی طرح فردی نمادین که دارای دو بال است و دستان او از زنجیر آزاده شده است را یکی دیگر از وجوه این طرح دانست و گفت: بر بلندای کل طرح یعنی بلندترین نقطه آن نیز پیکره جوانی است که به عنوان نماد همه جوانانی است که در جریان انقلاب اسلامی حضور فعال و تعیین کننده ای داشتند.

گودرزی دیباج ادامه داد: میدان انقلاب اسلامی تنها یک میدان نیست بلکه نقطه عطف انقلاب اسلامی و محل تمرکز خاطرات حماسی و جانفشانی های انقلابیون دین مدار و فداکاری ایرانی با پرچمداری بزرگ مرد تاریخ یعنی حضرت امام (ره) است.

وی افزود: میدان ها نقاط عطف تصویری شهرها هستند و هر چند که وسعت زیادی را در شهرها از آن خود ندارند اما به دلایل متعددی مانند مشترک بودن با خیابان ها و تقاطع ها داشتن چشم انداز و ایجاد تنفس بصری برای شهروندان در مناسبات فرهنگی، ایجاد هویت شهری و منطقه ای بسیار فوق العاده موثر هستند.