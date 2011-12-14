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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد

تشریح جزئیات نماد جدید میدان انقلاب

تشریح جزئیات نماد جدید میدان انقلاب

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در مورد طرح میدان انقلاب اسلامی که از سوی هنرمندان حوزه هنری ارائه شده است گفت: با اجرای این طرح در این میدان مخاطب از هر طرف که به اثر نگاه می‌کند وجهی از مضامین انقلاب اسلامی و روایتی از وقایع آن را می‌بیند.

مرتضی گودرزی دیباج در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که طرح  جدید دارای چند وجه و گویش متنوع است و هارمونی و پیوستگی ساختاری و مفهومی خود را حفظ کرده است گفت: کار در مجموع حدود 13 متر ارتفاع دارد و دارای هجده پرسوناژ مختلف در اندازه های مختلف است.

وی ادامه داد: برای رعایت تمامی جوانب از جمله وضعیت فیزیکی، پرسوناژ محیط و وجود ایستگاه مترو ، طرح دارای سازه محکم اما تو خالی است که از نظر وزن سبک خواهد بود.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: برای طراحی اثر میدانی که عموم مردم ما انتظارات فراوانی از آن خواهند داشت باید ملاحظات و محاسبات متعددی انجام شود و ضرورت دارد طرح حاوی نمادهای مختلف باشد.

وی افزود: این طرح دارای ساختار چند وجهی است که ترکیبی از حجم های مختلف با اندازه های به صورت هرمی از بالا به پایین گسترده می شود و دارای مکعب های به هم پیوسته است که از نظر اندازه با هم متفاوتند.

گودرزی دیباج در تشریح بیشتر این طرح گفت: روی وجوه این مکعب 4 طرح در قالب نقش برجسته اجرا می شود که در مجموع روایت ای مختلفی از وقایع انقلاب اسلامی مانند حضور مردم، پیوستن نظامیان به جریان انقلاب، ورود و سخنرانی سخنرانی معروف حضرت امام(ره)، حضور و تاثیر زنان انقلاب اسلامی دارد.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ادامه داد: بر روی جداره کوچکترین این مکعب ها نقوشی از چهره شاهان گذشته معاصر کشور تعبیه شده که به صورت نمادین شکاف برداشته است و فلری براق و طلاگونه از درون آن سنگ ها قابل رویت است.

وی افزود: بر یکی دیگرسکوهای متصل به طرح صفی از اقوام کشور اعم از لر، بلوچ،عرب و ترکمن و ... قرار دارد که در جریان نهضت اسلامی حضور داشته اند.

وی طرح فردی نمادین که دارای دو بال است و دستان او از زنجیر آزاده شده است را یکی دیگر از وجوه این طرح دانست و گفت: بر بلندای کل طرح یعنی بلندترین نقطه آن نیز پیکره جوانی است که به عنوان نماد همه جوانانی است که در جریان انقلاب اسلامی حضور فعال و تعیین کننده ای داشتند.

گودرزی دیباج ادامه داد: میدان انقلاب اسلامی تنها یک میدان نیست بلکه نقطه عطف انقلاب اسلامی و محل تمرکز خاطرات حماسی و جانفشانی های انقلابیون دین مدار و فداکاری ایرانی با پرچمداری بزرگ مرد تاریخ یعنی حضرت امام (ره) است.
وی افزود: میدان ها نقاط عطف تصویری شهرها هستند و هر چند که وسعت زیادی را در شهرها از آن خود ندارند اما به دلایل متعددی مانند مشترک بودن با خیابان ها و تقاطع ها داشتن چشم انداز و ایجاد تنفس بصری برای شهروندان در مناسبات فرهنگی، ایجاد هویت شهری و منطقه ای بسیار فوق العاده موثر هستند.

کد مطلب 1483306

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