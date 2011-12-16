جزئیات ثبت نام دوره پذیرش پزشکی از لیسانس/ برنامه زمان بندی آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از این نوع پذیرش، جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته های اعلام شده با توانمندیهای بالا در رشته پزشکی به منظور ارتقای سطح فارغ التحصیلان و افزایش انگیزش فراگیران گروه پزشکی اعلام شده است.

شرایط ورود به دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

ردیف موضوع 1 واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان 2 فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته های گروه علوم پزشکی و گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی 3 حداکثر سن از زمان ثبت نام آزمون برای زنان 25 سال تمام (15/9/1365 به بعد) 4 حداکثر سن از زمان ثبت نام آزمون برای مردان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره نظام وظیفه (حداکثر به مدت 2 سال ) به سن اضافه می شود(از تاریخ 15/9/63 به بعد) 5 معدل کل دیپلم بالاتر از 18 6 معدل مقطع کارشناسی بالاتر از 16 7 دارا بودن مدرک زبان انگلیسی : مدرک TOFEL حد نصاب قبولی 500، مدرک IELTS حد نصاب قبولی 6، مدرک MCHE حد نصاب قبولی 50 8 قبولی در آزمون چند مرحله ای پذیرش (کتبی، مصاحبه و آزمون شناختی)

مواد درسی آزمون برای این دوره از پذیرش دانشجوی پزشکی

نام درس ضریب نام درس ضریب فیزیولوژی نظری ضریب 3 ایمونولوژی نظری ضریب 2 میکروب شناسی شامل باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی ضریب 3 زبان عمومی ضریب 2 آناتومی نظری ضریب 3 ژنتیک ضریب 1 بیوشیمی نظری ضریب 2 روانشناسی ضریب 1 بافت شناسی نظری ضریب 2 تغذیه ضریب 1 دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده ضریب 1 فیزیک پزشکی ضریب 1 دروس اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها و آمار مقدماتی ضریب 1

منابع اعلام شده در حد آزمون امتحان جامع علوم پایه پزشکی است.

زمان و نحوه ثبت نام:

داوطلبان باید مدارک خود را از 15 آذر تا 5 بهمن ماه سال 90 با پست سفارشی به آدرس بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه چهارم، اتاق 409 مرکز آزمون دانشگاه، کد پستی 1417653761 ارسال کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

تکمیل فرم شماره یک، تصویر مدرک معتبر نشان دهنده معدل مقطع دیپلم متوسطه (معدل پیش دانشگاهی مد نظر نیست)، تصویر مدرک معتبر نشان دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته های مورد پذیرش، تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد که از شرایط سنی 25 سال به بالا استفاده خواهند کرد، از جمله مدارک ثبت نام است.

تصویر مدرک زبان انگلیسی (از داوطلبانی که شرایط ورود به دوره را کسب کرده ولی مدرک زبان ندارند به طور مشروط ثبت نام به عمل آمده و باید تا قبل از آزمون جامع علوم پایه مدرک مذکور را ارائه کنند، در غیر اینصورت از ادامه تحصیل منع خواهند شد.)، تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و دو عدد عکس 3*4 از دیگر مدارک مورد نیاز ثبت نام است.

داوطلبان باید اصل فیش بانکی به مبلغ 250 هزار ریال به حساب شماره 42/027619004 کد شناسه 24/003 بانک ملت شعبه هجرت را به نام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت را ارائه کنند.

برنامه زمان بندی پنجمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

زمان برنامه دوشنبه 8، سه شنبه 9 و صبح چهارشنبه 10 اسفند 90 توزیع کارت آزمون کتبی چهارشنبه 10 اسفند 90 برگزاری آزمون کتبی اردیبهشت 91 اعلام نتایج قبول شدگان مرحله اول

کارت ورود به جلسه آزمون در محل تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه همکف توزیع می شود و محل و ساعت آزمون در زمان توزیع کارت اعلام خواهد شد.

دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان در رشته های مورد پذیرش از بند پنج و شش آیین نامه ( موضوع داشتن شرط معدل دیپلم 18 و بالاتر و معدل کارشناسی 16 و بالاتر ) معاف هستند. شرط سنی حداکثر 25 سال تمام کماکان به قوت خود باقی است.

دانشجویان موضوع آیین نامه استعدادهای درخشان عبارتند از:

الف) برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی با کسب نمره 5/2 انحراف معیار بالاتر از میانگین (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور).

ب ) دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش).

ج ) برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گروه غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

د ) مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتخانه های مربوطه.

ه ) دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رشته های غیر پزشکی با معرفی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

ح) دانشجویان پژوهشگر برجسته به پیشنهاد شورای استعدادهای درخشان دانشگاه و تائید مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری.