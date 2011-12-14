دکتر حسین بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیشنهاد تاسیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه قم ارائه است، گفت: کاربردهای رایج رشته‌های کلاسیک، نیاز‌های مدرن کشور بر آورده نمی‌کند و برای رفع نیاز‌های کشور در عرصه علوم، رویکرد جدیدی لازم است.



وی افزود: توسعه تخصص‌های میان رشته‌ای مثل بیوانفورماتیک، پلی است میان رشته‌های مختلف نظیر بیولوژی، کامپیو‌تر، ریاضی، آمار و فیزیک و فناوری اطلاعات که دانشگاه قم به عنوان یک دانشگاه مادر قصد دارد رشته‌های پژوهش محور، کاربردی و نوین را دریک رویکرد اساسی مورد توجه قرار دهد.



استاد علوم رشته‌های ژنتیک مولکولی، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک با عنوان این مطلب که رسالت ما مشارکت در توسعه و ارتقاء موقعیت علمی دانشگاه قم در عرصه‌های ملی و بین المللی است، ادامه داد: از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای یادگیری و یاددهی دانش و فناوری‌های نوین به دانشجویان، بهره گیری از منابع و امکانات روز دنیا برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و برقراری ارتباط فعال با سیاستگذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور، نیازهای اساسی کشور برطرف می‌شود.



تشریح اهداف راه اندازی دانشکده



وی ضرورت شناسایی نقاط قوت و ضعف فناوری‌های نوین را یکی از نیازهای مهم دانست و افزود: وظیفه و رسالت دانشگاه‌ها در انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی و انسجام آن‌ها به تحقیقات دانشگاهی بین رشته‌ای و درون رشته‌ای، ارتباط مؤثر با صنعت و توسعه روش‌های جدید، دانشگاه قم را بر آن داشت تا تاسیس دانشکده‌ای با نام "فناوری‌های نوین" را در صدر لیست برنامه‌های خود قرار دهد.



بیکی، هدف اصلی احداث این دانشکده را تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور، در مقاطع مختلف و در زمینه‌های علوم و فناوری‌های نوین بین رشته‌ای اعلام کرد و گفت: جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی در جهت افق و چشم اندازهای ملی کشور از دیگر اهداف این کار است.



وی با اشاره به برنامه‌های آینده سیستم دانشگاهی کشور، برای ایجاد پژوهش محوری و تقاضا محوری دانشگاه‌ها پیشنهاد داد: باید با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی به منظور خلق دانش، ثروت، ارائه خدمات و مشاوره‌های تخصصی به سازمان و مراکز دولتی و خصوصی به ایجاد و توسعه رشته‌های جدید بین رشته‌ای بپردازیم.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم به دیگر اهداف تأسیس دانشکده‌های فناوری نوین پرداخت و افزود: برای همگام شدن با تحولات صنعتی و فناوری‌های مدرن روز دنیا و ایجاد زمینه پژوهش‌های تقاضا محور و فراهم کردن درآمدهای پایدار در بخش خصوصی باید به نیاز سنجی در بخش‌های صنعت و کشاورزی روی آورد.



توانایی‌های دانشگاه قم



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود این دانشگاه بیان داشت: حضور اعضای هیئت علمی با انگیزه و پرکار، وجود پژوهشگران بر‌تر و نخبگان متعدد در گروه‌های آموزشی دانشگاه و پتانسیل بالای دانشجویان علاقمند در زمینه‌های مختلف پژوهش محور و تمایل آنها به انجام کاربردی تکنیک‌ها و آموخته‌ها بستر مناسبی را برای تشکیل دانشکده‌های فناوری نوین فراهم کرده است.



تبیین رشته‌های دانشکده فناوری نوین



بیکی افزود: ارتقای پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و تجربه موفق فناوری اطلاعات در زمینه‌های هوش مصنوعی، پردازش الگو‌ها، داده کاوی و سیستم‌های چند رسانه‌ای باعث شده بستر مناسبی در دانشگاه قم برای راه اندازی این دانشکده به وجود بیاید.



وی تصریح کرد: در مقطع کنونی دانشگاه قم توانایی لازم را برای تعریف و راه اندازی رشته‌های مختلف از جمله بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی، نانوبیوتکنولوژی، بیولوژی سیستمی، صنایع غذایی و انرژی‌های سبز را داراست.



درفناوری‌های نوین اهمال جایی ندارد



این عضو هیئت علمی دانشگاه قم، کمبود نیروی متخصص و امکانات آموزشی و پژوهشی را از مشکلات پیش روی تاسیس این دانشگاه عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی این است که سرعت بالای رشد فناوری‌های نوین است که گذر زمان، به تعویق انداختن و اهمال در این مهم می‌تواند سبب خسارت جبران ناپذیری به علم، دانش و تکنولوژی منطقه شود.