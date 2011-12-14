به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین هفته از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم مرحله مقدماتی عصر پنجشنبه به انجام می رسد و طی آن شاگردان ابوالفضل ثانی در تیم فوتسال فراز قم در جدالی حساس در خارج از خانه میهمان تیم فوتسال نفت امیدیه اهواز هستند.



در این دیدار که سومین بازی خارج از خانه نماینده فوتسال قم محسوب می شود، این تیم در سالن اختصاصی تیم نفت امیدیه اهواز در حالی برابر حریف قرار می گیرد که پیش از این دو بازی خارج از خانه خود را به میزبانان واگذار کرده است.



این دیدار در حالی از ساعت 16 عصر پنجشنبه بیست و چهارم آذر ماه در اهواز و به میزبانی نفت امیدیه اهواز برگزار می‌شود که نماینده فوتسال قم در سه هفته گذشته از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور دو شکست متوالی و یک پیروزی را در کارنامه داد.



در هفته نخست این رقابت‌ها تیم فوتسال فراز قم طبق برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال میهمان تیم کاوه زرند کرمان بود که به دلیل حاضر نشدن در این مسابقه با رای کمیته انضباطی سه بر صفر بازنده شد تا در آغاز لیگ شروع خوبی نداشته باشد.



در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، فرازی‌ها در هفته دوم از قم به شیراز رفتند تا در دومین هفته مسابقات برابر تیم با سابقه بنیاد مسکن فارس بازی کند که این دیدار را نیز با نتیجه سنگین هفت بر دو مغلوب میزبان خود شد اما در هفته سوم در نخستین بازی خانگی مقابل تیم فولاد ماهان نوین اصفهان به برتری دو بر یک دست یافت تا نخستین پیروزی خود را به دست بیاورد و با روحیه ای خوب آماده ادامه بازی های لیگ دسته اول شود.



فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور برای صعود دو تیم به مسابقات فصل آینده لیگ برتر، امسال نیز همانند چند فصل گذشته، با شرکت 16 تیم در دو گروه برگزار می‌شود و تیم فوتسال فراز قم نیز یکی از تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول است که از این گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی را کسب می‌کنند تا در جدال با دو تیم برتر دیگر گروه، برای تعیین دو تیم صعود کننده به رقابت بپردازند.



تیم فوتسال فراز قم در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور که گروهی دشوار است، بر‌اساس گروه‌بندی انجام شده با تیم‌های فوتسال آرش بتن قزوین، هیئت قزوین، کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، هومن ساز ماهشهر، فولاد ماهان نوین اصفهان و بنیاد مسکن شیراز هم‌گروه شده است.



همچنین تیم‌های فوتسال شهروند بابل، استیل آذین تهران، گاز خوزستان، نفت امیدیه اهواز، شهرداری تبریز، ماکو جوان ارومیه، فردوسی مشهد و فرش آراء مشهد در گروه نخست مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور قرار دارند.

