آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سه شنبه شب در حاشیه همایش 16آذر؛ استکابر ستیزی و بیداری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل سفارت مجازی آمریکا در ایران گفت: دو کنوانسیون 1961 و 1963 مربوط به روابط دیپلماتیک می‌شود و قطعا سفارت مجازی خلاف این دو کنوانسیون بین‌المللی است.

به گفته وی، آنها کلمه سفارت را به کار بردند، این کلمه معنای روشنی دارد و یک لغت حقوقی است، سفارت اراده دو کشور را می‌طلبد.

وی همچنین به فعالیت حافظ منافع دو کشور اشاره کرد و در عین حال گفت: مساله دوم در مورد سفارت مجازی این است که با وجود سفارت مجازی، حافظان منافع دو کشور یعنی پاکستان به عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا و سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران چه خواهند شد.

قشقاوی ادامه داد: وقتی این‌ها اعلام می‌کنند که سفارت مجازی تنها برای امور کنسولی ایجاد شده است، این سوال مطرح می‌شود که مردم برای انجام کارهای کنسولی خود باید مدارکی ارائه دهند، مسائلی از این دست چگونه انجام خواهد شد، وقتی اراده‌ای بین دو کشور وجود ندارد این نشان می‌دهد که این اقدام تنها یک بازی است.

این مقام مسئول در وزرات خارجه اظهار داشت: شاید آنها براین باور باشند که سفارت مجازی بخشی از دیپلماسی عمومی ماست، در صورتی که آمریکا دیپلماسی عمومی را به ویژه در حوزه جنبش دانشجویی کاملا باخته‌است، وقتی سوخت هواپیما را تحریم می‌کنند این مردم عادی‌اند که دچار مشکل می‌شوند و این نشان می‌دهد که ادعای آنها مبنی بر این‌که می‌خواهیم با مردم ارتباط داشته باشیم، حقیقت ندارد و این نشان دهنده شکست دیپلماسی غرب است.

قشقاوی تاکید کرد: آمریکا به طور کامل در عرصه دیپلماسی عمومی شکست خورده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به خاک ایران گفت: این هواپیما جاسوسی است و خود اوباما اعلام کرد که این هواپیما امنیتی و طبقه‌بندی شده است، مطمئنا این هواپیما برای هواخوری وارد خاک کشور ما نشده است و این مصداق یک تجاوز آشکار است.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آنچه در عرف دنیاست باید عمل شود و قطعا نباید هواپیمایی که 250 کیلومتر وارد خاک ایران شده است پس داده شود. هر چند حرف‌های متناقض می‌زنند، اما آنها خود اعتراف کردند که این هواپیما برای جاسوسی از مراکز اتمی ایران آمده است و همه کشورها در این باره منطق ایران را قبول دارند.

