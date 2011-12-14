سیستم مکانیزه جمع آوری فاضلاب شهری در سرخس اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بوستانی در دیدار با مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: دفع سنتی فاضلاب های سرخس موجب نفوذ شیرابه های آن به اعماق زمین شده است.

فرماندار سرخس ادامه داد: با وجود احداث سد دوستی و بالا آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی به میزان 1.25 متر، احتمال سرایت فاضلاب به آب های زیرزمینی دور از انتظار نیست.

بوستانی تاکید کرد: ایجاد کمربند سبز در سرخس موجب کاهش آلودگی و کنترل غبار و بادهای موسمی می شود.

زیستگاه های حیات وحش و دریاچه های طبیعی متعدد در شهرستان را از جمله ظرفیت های زیست محیطی سرخس عنوان کرد و افزود: این ظرفیت ها می تواند به عنوان فرصتی برای جذب توریست و افزایش ماندگاری گردشگران مذهبی در استان مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرد.