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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

بوستانی خواستار شد:

سیستم مکانیزه جمع آوری فاضلاب شهری در سرخس اجرا شود

سیستم مکانیزه جمع آوری فاضلاب شهری در سرخس اجرا شود

سرخس - خبرگزاری مهر: فرماندار سرخس خواستار اجرای سیستم مکانیزه جمع آوری فاضلاب شهری در این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بوستانی در دیدار با مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: دفع سنتی فاضلاب های سرخس موجب نفوذ شیرابه های آن به اعماق زمین شده است.

فرماندار سرخس ادامه داد: با وجود احداث سد دوستی و بالا آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی به میزان 1.25 متر، احتمال سرایت فاضلاب به آب های زیرزمینی دور از انتظار نیست.

بوستانی تاکید کرد: ایجاد کمربند سبز در سرخس موجب کاهش آلودگی و کنترل غبار و بادهای موسمی می شود.

زیستگاه های حیات وحش و دریاچه های طبیعی متعدد در شهرستان را از جمله ظرفیت های زیست محیطی سرخس عنوان کرد و افزود: این ظرفیت ها می تواند به عنوان فرصتی برای جذب توریست و افزایش ماندگاری گردشگران مذهبی در استان مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 1483350

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