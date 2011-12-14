به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی استان قم اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال 20 نفر در استان قم به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از حوادث کار 10 نفر بود، دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، از کل فوتیهای حوادث کار استان قم در 6 ماهه نخست امسال 20 نفر مرد بودند و در 6 ماه نخست سال گذشته نیز تمامی تلفات ناشی از حوادث کار، مرد بودند.
استان قم از نظر آمار تلفات ناشی از حوادث کار جایگاه سیزدهم در بین استانها داراست.
گفتنی است تعداد کل فوتیهای حوادث کار این استان در سال گذشته 35 نفر ثبت شده است .
قم - خبرگزاری مهر: مرگهای ناشی از حوادث کار در قم در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دوبرابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی استان قم اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال 20 نفر در استان قم به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از حوادث کار 10 نفر بود، دو برابر شده است.
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