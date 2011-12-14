کرک زدایی از 400 تن بذر پنبه در داراب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد اظهار داشت: از آن جایی که بذر پنبه کرک زدایی شده سبب کاهش میزان بذر مصرفی و پایین آمدن هزینه های تولید می شود، استفاده کردن از این نوع بذر در دستور کار قرار داده شده است.

وی قابلیت ضدعفونی بذور کرک زدایی شده و امکان کشت مستقیم را از دیگر مزایای بهره گیری از بذر پنبه کرک زدایی شده (دلینته) برشمرد و بیان داشت: با این نوع بذور بیماریهای قارچی نیز کاهش خواهند یافت.

وی در ادامه به وضعیت پنبه استان فارس نیز اشاره کرد و گفت: کار برداشت پنبه در استان از اوایل آبان ماه شروع شد و تا اواخر دیماه ادامه خواهد داشت که تاکنون از سطح هشت هزار و 500 هکتار به میزان 29 هزار و 750تن پنبه برداشت شده است.

خرد یادآورشد: متوسط تولید بالغ بر سه هزار و 500 کیلوگرم است که این میزان متوسط عملکرد در کشور، جزو بهترین متوسط عملکردها به حساب آمده و پیش بینی می شود که در سال جاری نزدیک به 50 هزار تن وش در استان فارس تولید شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس همچنین از برداشت پنبه با استفاده از یک دستگاه کمباین مخصوص پنبه در استان خبرداد و بیان داشت: برای نخستین بار برداشت پنبه به صورت مکانیزه در یک مزرعه الگویی در سطح پنج هکتار انجام گرفت که نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته است.

خرد تصریح کرد: از آن جایی که اصلی ترین هزینه تولید این محصول در مرحله برداشت است، برداشت مکانیزه با حذف نیاز به کارگر ضمن کم کردن هزینه های تولید سرعت برداشت را بالا برده که این امر در راستای صرفه جویی و مدیریت زمان مؤثر خواهد بود.