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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

مقدمات عضویت نمایندگان کارگران در هیئت‌مدیره تامین اجتماعی فراهم شد

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه از حضور شرکای اجتماعی این سازمان در هیئت‌مدیره تأمین‌اجتماعی استقبال می‌کنیم،گفت: مقدمات دستور ریاست‌جمهوری درخصوص عضویت نمایندگان کارگران و بازنشستگان در هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی از شروع به کار اتاق‌های فکر سازمان تأمین‌اجتماعی برای استفاده از نظرات و دیدگاه‌های بازنشستگان و سایر صاحبنظران خبر داد و گفت: اتاق‌های فکر تأمین‌اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی آغاز به کار می‌کنند و بازنشستگان، بیمه‌شدگان، کارفرمایان، همکاران و تمامی صاحبنظران می‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را از طریق این اتاق‌ها به مبادی تصمیم‌گیری در سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل نمایند.

وی برگزاری جلسات منظم با کانون‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از مهمترین برنامه‌های این سازمان برشمرد و افزود: در یک‌سال اخیر با برقراری تعامل مثبت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی شاهد ایجاد رضایت نسبی در بین آنان هستیم.

کد مطلب 1483358

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