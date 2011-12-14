به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمتالله حافظی از شروع به کار اتاقهای فکر سازمان تأمیناجتماعی برای استفاده از نظرات و دیدگاههای بازنشستگان و سایر صاحبنظران خبر داد و گفت: اتاقهای فکر تأمیناجتماعی در سه حوزه بیمهای، درمانی و اقتصادی آغاز به کار میکنند و بازنشستگان، بیمهشدگان، کارفرمایان، همکاران و تمامی صاحبنظران میتوانند نظرات و دیدگاههای خود را از طریق این اتاقها به مبادی تصمیمگیری در سازمان تأمیناجتماعی منتقل نمایند.
وی برگزاری جلسات منظم با کانونها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی را از مهمترین برنامههای این سازمان برشمرد و افزود: در یکسال اخیر با برقراری تعامل مثبت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی شاهد ایجاد رضایت نسبی در بین آنان هستیم.
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